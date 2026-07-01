Rompió el silencio la madre de Loan en Crónica: "Tienen que saber dónde está mi hijo"

A casi dos años de la desaparición que conmocionó al país, la causa que investiga el paradero del pequeño Loan Danilo Peña continúa en un escenario de extrema tensión judicial.

En una entrevista en el programa "Tierra de Nadie" en Crónica, su madre, María Luisa Noguera, rompió el silencio para dar cuenta del dolor que atraviesa la familia, ratificar su sospecha sobre el entorno de detenidos y manifestar la inquebrantable esperanza que la sostiene día a día.

Durante su relato, María confirmó las versiones sobre un fuerte cruce ocurrido puertas adentro de los tribunales, donde increpó directamente a dos de los principales acusados: su cuñada Laudelina Peña y el exmarino Carlos Pérez. "Le reclamé a Laudelina y a Pérez porque Loan estuvo en el auto de él... y Laudelina es la que plantó el botín. Tiene que saber dónde está Loan o quién le dio el botín", sentenció con firmeza, evidenciando la convicción de que ambos ocultan información crucial sobre el destino del niño.

El rechazo absoluto a la hipótesis del accidente

Uno de los puntos de quiebre en la entrevista se dio al abordar las diferentes líneas investigativas que barajó la Justicia a lo largo del tiempo. Al ser consultada sobre la posibilidad de que Loan hubiera sufrido un siniestro vial, la madre se mostró tajante y descartó de cuajo esa versión basándose en la fisonomía del lugar donde el menor fue visto por última vez.

"La verdad que no, porque el camino apenas podés ir a 10, a 15. Entra un auto, una moto...", argumentó María, sumando además la imposibilidad física de que el pequeño hubiera actuado de la manera en que sugerían algunas teorías: "Es impensado creer que Loan cruzó el alambrado a toda velocidad corriendo".

Un pacto de silencio que exige romper

Con la mira puesta en el avance del debate oral y público, María enfocó sus expectativas en que la presión del proceso judicial quiebre la postura de los sospechosos que estuvieron en el naranjal. Para ella, la responsabilidad del núcleo duro de detenidos es innegable.

"El resultado que esperamos es para que alguien hable, para que alguien diga dónde está Loan... porque... Benítez, Ramírez y Chapi, no se puede escapar un nene de tres, cuatro mayores que estaban ahí con él", analizó, apuntando directamente a Bernardino Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica del Carmen Millapi.

Hacia el final, aprovechando el alcance de la pantalla, la mujer miró fijamente a la cámara para enviar un mensaje directo tanto a los siete imputados principales como a los otros diez procesados de la causa: "Capa que están mirando y si me está mirando alguno... Bueno, capaz que sí, que me diga si saben algo de Loan, que me diga qué pasó con Loan. Eso le estoy reclamando siempre el primer día. ¿Qué pasó con Loan?".

A pesar del paso del tiempo y del hermetismo que rodea el caso, María cerró la entrevista aferrándose a una íntima e irrevocable convicción que desafía la incertidumbre del expediente judicial: "Yo sí, yo pienso... que Loan está vivo. Yo tengo... no es porque yo sé dónde está Loan, pero tengo ese presentimiento que Loan está vivo".