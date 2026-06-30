Juicio por Loan Peña: la desgarradora declaración de su papá que acorraló a Laudelina en el tribunal

José Peña, el papá de Loan, el nene de 5 años desaparecido el 13 de junio de 2024, brindó este martes un crudo testimonio en la capital correntina durante la tercera semana del debate oral.

Declaró durante dos horas en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional frente al tribunal que juzga a los acusados por la sustracción y el ocultamiento de su hijo. "Loan es mi vida, mi amor, es todo", afirmó.

A lo largo de su relato, la querella familiar complicó la situación procesal de Laudelina Peña, hermana de José, al revelar que fue ella quien sembró la falsa pista del accidente apenas comenzó la búsqueda.

"Al otro día de la desaparición, Laudelina dijo que había sido un accidente. Lo dijo a todos. Yo la escuché", declaró el papá ante los jueces federales. Su hermana pasó de sostenerle la mirada fija a inclinar la cabeza hacia el suelo.

Visiblemente conmovido pero con entereza, el José recordó que aquella jornada fue a caballo al campo y que el nene le pidió expresamente ir a ver a su abuela Catalina.

Laudelina Peña, tía de Loan, quedó aún mas complicada con la declaración de su hermano.

Al llegar al paraje se topó con un almuerzo imprevisto y notó conductas extrañas: "A Laudelina la vi, se alejaba de nosotros, eso me sorprendió. Estaba nerviosa".

También sumó sospechas sobre Bernardino Benítez, su cuñado, a quien cruzó en una tranquera con una actitud que le llamó la atención mientras decía venir de la zona de Paniagua.

Incluso mencionó al excomisario Walter Maciel, quien esa tarde le pidió calma asegurando que lo buscarían, al tiempo que le realizaba insistentes preguntas sobre los caminos tomados.

La emoción del papá

El momento de mayor impacto emocional en la sala ocurrió cuando describió al nene. "Es una emoción para mí, impacta todo. Quiero saber la verdad, es mí amor. Me levantaba con él, tomábamos mate. Es mí compañero. Él me decía, ‘soy tu compañerito papá'", sostuvo. angustiado.

relató y agregó:

Loan con sus papás.

"Si alguno sabe, que cuente su verdad. Quiero que me digan qué pasó con Loan", pidió el papá.

Tras un breve cuarto intermedio, la audiencia continuó con la declaración de la mamá de Loan, María Noguera.

Rechazo al pedido de la fiscalía

La fiscalía había medidas para evitar la revictimización de ambos testigos: que los acusados salieran de la sala durante sus declaraciones o se instalara un biombo para impedir el contacto visual. El Tribunal Oral Federal rechazó esas solicitudes.