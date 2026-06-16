Quién es Federico Rossi Colombo, el imputado en el caso Loan que no se presentó en el juicio y ordenaron detener

El inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este martes un nuevo episodio de alto impacto luego de que el Tribunal Federal de Corrientes declarara en rebeldía y ordenara la detención de Federico Rossi Colombo, uno de los imputados en la causa paralela por presunto encubrimiento y manipulación en la investigación.

Rossi Colombo, un psicólogo tucumano cuya participación en el expediente generó controversias desde el principio de la investigación, no se presentó en la primera audiencia para comparecer ante la Justicia por los presuntos delitos de encubrimiento, falso testimonio, usurpación de títulos y violación de secreto profesional.

A dos años de la desaparición de Loan, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio tras un almuerzo familiar en la vivienda de su abuela Catalina, el misterio sobre su paradero sigue sin resolverse.

La causa principal tiene 7 personas imputadas de presunta sustracción y ocultamiento del menor, que al momento de su desaparición tenía 5 años. No obstante, existe un expediente paralelo con otros 10 acusados por supuestas maniobras destinadas a obstaculizar la investigación, alterar testimonios y defraudar al Estado. Dentro de este segundo grupo aparece Rossi Colombo.

Loan Danilo Peña, el nene de 5 años desaparecido en Corrientes en 2024.

Caso Loan: ¿Quién es Federico Rossi Colombo ?

El psicólogo había alcanzado notoriedad pública durante los primeros meses de búsqueda de Loan. Oriundo de Tucumán e integrante de la Fundación Lucio Dupuy, llegó a Corrientes con el objetivo de brindar asistencia psicológica y acompañamiento a la familia del niño desaparecido. Durante ese período tuvo una presencia frecuente en la provincia y participó en distintas entrevistas periodísticas donde analizaba aspectos relacionados con el caso.

La fundación a la que pertenece fue impulsada por Ramón Dupuy, abuelo de Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado en La Pampa en noviembre de 2021. Por ese crimen fueron condenadas a prisión perpetua la madre de la víctima, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez Frydlender.

Sin embargo, con el avance de la investigación judicial, la actuación de Rossi Colombo comenzó a quedar bajo la lupa. Los fiscales sostienen que habría brindado información inexacta al declarar ante la Justicia, motivo por el cual quedó bajo investigación por presunto falso testimonio.

Federico Rossi Colombo dio entrevistas en el marco de la investigación por el caso Loan.

Además, los investigadores analizaron el vínculo que él y otros integrantes de la Fundación mantuvieron con algunos menores relacionados con el expediente. Una hipótesis sostiene que esos contactos podrían haber incidido posteriormente en determinadas declaraciones realizadas por niños involucrados en la causa.

Tras su imputación también surgieron cuestionamientos desde el ámbito profesional. La presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, Fabiana Lávaque, explicó que Rossi Colombo posee matrícula habilitante para ejercer dentro de esa provincia, aunque advirtió que no tendría autorización para realizar intervenciones profesionales en otras jurisdicciones.

Lávaque, además, señaló que existen denuncias previas en trámite vinculadas a su desempeño profesional y sostuvo que nunca presentó la documentación necesaria para acreditar formalmente una especialización en psicología forense ante la entidad que regula la actividad en Tucumán.

Otro aspecto observado por el Colegio estuvo relacionado con sus apariciones en medios de comunicación. Según indicó Lávaque, algunas de esas intervenciones incluyeron referencias a menores de edad involucrados en la investigación, una situación que fue analizada desde una perspectiva ética por la institución.