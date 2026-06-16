Así llegaron al tribunal los acusados en el caso Loan: chalecos antibalas, una camiseta de Argentina y mucha seguridad

A dos años de la desaparición del nene Loan Danilo Peña (5), el juicio oral por su supuesta sustracción y ocultamiento del chico comenzó este martes en la provincia de Corrientes.

Los imputados María Victoria Caillava y Carlos Pérez, quienes son un matrimonio, fueron de los primeros en arribar al lugar en el que sustancia el debate, el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional. Tenían chalecos antibalas.

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Llegaron pasadas las 10, se saludaron con un beso en la boca y se sentaron juntos, precisaron medios locales.

Poco después, llegaron otros acusados. Lo hizo Laudelina Peña, tía del nene, quien se sentó junto a Caillava y también tenía chaleco antibalas.

Asimismo, se hicieron presentes ante el tribunal Antonio Benítez, tío político del chico; Daniel "Fierrito" Ramírez y el comisario Walter Adrián Maciel.

En el debate se encontraba esta tarde además Nicolás "El Americano" Soria, imputado por entorpecimiento de la investigación, usurpación de títulos y falso testimonio.

La llegada de Soria fue particular debido a que arribó luciendo la camiseta del seccionado argentino de fútbol.

Comienzo del juicio con detención

Esta primera audiencia empezó con un pedido de detención, debido a que el tribunal a cargo del juicio declaró en rebeldía a Federico Rossi Colombo por no presentarse y ordenó su captura.

Se trata de un psicólogo imputado por la investigación paralela que entorpeció la búsqueda de Loan.

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