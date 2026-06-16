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Martes, 16 de junio de 2026

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Comenzó el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña: ¿Se romperá el pacto de silencio?

JUICIO

Caso Loan: declararon en rebeldía al psicólogo forense y ordenaron su detención

La Justicia busca establecer responsabilidades por el caso del niño de cinco años desaparecido, en la cual hay 17 acusados y cerca de 200 testigos que pasarán por el estrado ubicado en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería.

Gabriel Arias
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En el comienzo del juicio que se lleva adelante en la provincia de Corrientes por la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024, el Tribunal resolvió decretar la rebeldía de Federico Rossi Colombo y ordenar su detención, la medida se dispuso luego de que se haya ausentado en la primera audiencia del juicio.

En tanto, el proceso judicial busca establecer responsabilidades por el caso del niño de cinco años desaparecido, en la cual hay 17 acusados y cerca de 200 testigos que pasarán por el estrado que está conformado en el predio del Escuadrón 48 de Gendarmería.

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Colombo fue acusado de ser coautor de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento. Además, se lo imputa por falso testimonio en audiencia, usurpación de títulos por ejercer la psicología sin matrícula en Corrientes y violación de secretos.

Pedido de la justicia

Además, la fiscalía pidió que se detenga al resto de los imputados en libertad pero el tribunal lo rechazó. Rossi Colombo y su abogado habían sido notificados de las audiencias a mediados de abril pero al letrado lo corrieron de la defensa.

Con relación a esta medida, Rodolfo Baqué, defensa de Elizabeth Cutaia, solicitó que se rechazara la solicitud. Junto con Baqué, otros defensores se sumaron al rechazo. Finalmente, el Tribunal no dio lugar al pedido de la Fiscalía.

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