La declaración de los padres de Loan abre una semana crucial que podría romper el pacto de silencio

Se espera una semana con avances en el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña en la provincia de Corrientes con el inicio de la declaración de los testigos, entre ellos los papás del nene.

Los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco reanudarán el debate este miércoles después de que dictaran un cuarto intermedio de 72 horas.

Las audiencias comenzarán formalmente con la finalización de la lectura de las acusaciones penales contra todos los acusados. Inmediatamente después se dará inicio a la ronda de testimoniales. Los primeros en sentarse frente a los jueces federales para relatar su calvario serán María Noguera y José Peña, los padres de Loan.

La gran incógnita que desvela a los investigadores es si la presión del juicio logrará quebrar la postura de los sospechosos. Se trata de una estructura de hermetismo que se mantuvo inalterable a lo largo de más de 24 meses. Fuentes del caso señalan que el avance de las pruebas directas podría empujar a alguno de los detenidos a pedir la palabra para romper el silencio.

El banquillo de los acusados muestra una división clara entre dos expedientes conexos. Por la sustracción y el ocultamiento del menor son juzgados los integrantes del círculo cercano que compartieron aquel último almuerzo. Allí se encuentran la tía de la víctima, Laudelina Peña, su pareja Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez, el excomisario del pueblo, Walter Maciel, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el capitán retirado de la Armada, Carlos Pérez.

Un segundo grupo de 10 personas deberá responder por las maniobras ejecutadas en la denominada investigación paralela. Son abogados y supuestos asesores como Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Nicolás Soria, y el propio Rossi Colombo. También comparecen Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio por falso testimonio y encubrimiento.

El veredicto demandará varios meses de producción de prueba. El esquema de audiencias fijado por el tribunal contempla únicamente dos jornadas de debate por semana. Esta frecuencia, sumada a la enorme cantidad de testigos citados, estirará la resolución de los jueces por lo menos durante medio año.

Las estrategias de las defensas también jugarán un rol clave en la extensión temporal del juicio. Los abogados planean plantear diversas nulidades y pedidos de aclaratoria a medida que se incorporen los testimonios nuevos.

La desaparición

El 13 de junio de 2024 el nene de cinco años fue visto por última vez en una zona de montes tras salir a juntar naranjas después de almorzar en la casa de su abuela Catalina.

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