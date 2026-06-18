Juicio por Loan: por qué el tribunal suspendió la audiencia y cuándo se retoma

El Tribunal Oral Federal postergó el inicio formal del debate por la sustracción y desaparición de Loan Peña para el próximo miércoles tras la ausencia de un imputado clave y fuertes cruces en la sala. La expectativa está puesta en la declaración de Laudelina Peña, quien prometió romper el pacto de silencio.

La decisión de los jueces se fundamentó principalmente en el sorpresivo faltazo de uno de los acusados a la audiencia inicial, sumado a severas complicaciones logísticas de los propios magistrados y un clima de hostilidad extrema entre los abogados que obligó a poner un freno a las actuaciones procesales.

La última foto que se tiene de Loan.

Esteban Rossi Colombo, no se presentó ante las autoridades en la apertura, fue declarado de inmediato en rebeldía y se emitió una orden de detención en su contra. Aunque horas más tarde apareció en la sede judicial junto a un abogado particular, el Tribunal desestimó a este letrado por la gran cantidad de condiciones que intentó imponer para tomar el caso.

Frente a este escenario atípico, la representación recayó finalmente en la defensora pública Juliana Machado, a quien le otorgaron las 72 horas de rigor que marca la normativa para que pueda estudiar a fondo el complejo expediente.

A este imprevisto operativo se le suma un difícil rompecabezas geográfico que deben armar los integrantes del juzgado federal. Sucede que la conformación del estrado cuenta con un solo miembro radicado en tierras correntinas, su presidente Fermín Cerolini. Los otros dos vocales de la causa, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco, ejercen en Formosa y Río Negro respectivamente, lo que implica una exigente coordinación de viajes constantes mientras continúan atendiendo los despachos y juicios de sus provincias de origen.

Cuáles serán las próximas declaraciones previstas

De cara a la reanudación pautada para la semana próxima, la mayor expectativa recae sobre Laudelina Peña, la tía del nene de cinco años visto por última vez aquella tarde del 13 de junio de 2024. Su representante legal, Mónica Chirivin, adelantó a los medios locales que su clienta no se amparará en el derecho a no declarar, sino que responderá todas las consultas de las partes y sostendrá que no es la responsable de la sustracción.

El fiscal de la causa, Carlos Schaefer, sostuvo que la disposición de los acusados a contestar preguntas abre la posibilidad real de indagar sobre los detalles ocultos del hecho y, eventualmente, quebrar el silencio entre los involucrados para saber cuál fue el destino final del menor.

Loan junto a sus papás.

En el caso de Mónica Millapi, su defensor, Roberto Hanson, ya anticipó que la mujer, que sigue las audiencias por videollamada desde la provincia de Neuquén bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica, se negará a prestar testimonio.

Una vez que se agoten las ampliaciones de indagatorias y se resuelvan las cuestiones preliminares de forma, como los planteos de nulidad o la incorporación de nuevas pruebas, el debate dará paso a las declaraciones de los testigos.

Los primeros en brindar su relato ante el estrado serán José Peña y María Noguera, los padres de Loan. Luego será el turno de los hermanos y, en instancias posteriores, de familiares directos que estuvieron presentes en el almuerzo, como Camila Núñez, Macarena Peña y la abuela Catalina.

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