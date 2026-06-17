Juicio por Loan: el gesto de Victoria Caillava que generó rechazo en el comienzo del juicio

El Tribunal de la provincia de Corrientes comenzó el juicio que investiga la desaparición de Loan Peña bajo estrictas medidas de seguridad. Sin embargo, el foco de la primera jornada estuvo puesto en la conducta de Victoria Caillava, una de las imputadas en el expediente.

Al ingresar al recinto, Caillava se mostró sonriente frente a los presentes que llevaban pancartas para exigir justicia por el nene de 5 años, desaparecido hace más de dos años. Luego tomó asiento en el banquillo de los acusados.

No obstante, ese no fue el único gesto que captaron los medios allí presentes. La detenida volvió a atraer las miradas tras el ingreso de Carlos Pérez, coimputado en la causa y esposo de la mujer.

Tras haber permanecido separados durante un largo período, la pareja se saludó con un beso en la boca en medio de la sala del tribunal. Este comportamiento fue interpretado por la querella como una provocación frente a la gravedad del caso y la acusación a la que ambos enfrentan.

La participación y los traslados de Caillava y Pérez se encuentran bajo investigación desde las primeras etapas de la causa. La fiscalía focaliza su acusación en los movimientos que el matrimonio realizó luego de Loan desapareció en el paraje rural de la provincia de Corrientes.

Para la investigación, los acusados forman parte de plan que incluiría a más participantes. Junto al matrimonio de Caillava y Pérez, la lista de procesados incluye a: Laudelina Peña; Walter Maciel (excomisario de la policía provincial); Mónica Millapi; Antonio Benítez; Daniel "Fierrito" Ramírez.

El grupo de imputados está acusado por el secuestro del menor y el ocultamiento de información relevante para desviar el accionar de las autoridades en las horas posteriores al inicio de la búsqueda.

Cómo sigue el juicio por la desaparición de Loan

Las audiencias testimoniales comenzarán el próximo jueves 18 de junio a partir de las 8.30. Las primeras declaraciones ante el Tribunal Oral corresponderán a los miembros del entorno del menor, quienes aportarán detalles sobre los momentos previos al hecho.

Las autoridades recibirán los testimonios de los padres del niño, María Luisa Noguera y José Mariano Peña, además de la comparecencia de Mariano Peña, hermano mayor de la víctima.

En las horas previas al comienzo del juicio, el padre del menor reiteró su reclamo de justicia y manifestó su disconformidad ante la falta de precisiones sobre el paradero de su hijo. "Sigo buscando respuestas", remarcó Peña ante los medios.

"Vengo todos los días, estoy siempre acá. Vengo a ver a mi mamá y de paso miro, voy hasta el naranjal... pero acá no hay nada, acá no está", dijo desde el lugar en que se registró el último rastro de su hijo.

"A mí me robaron a mi hijo, me lo sacaron de acá. Quiero saber para dónde fueron, por qué se lo llevaron por este camino", concluyó.