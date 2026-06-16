Juicio por Loan: el insólito motivo que dio el único imputado que entró tarde a la audiencia

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes dio inicio al juicio oral y público por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años visto por última vez el 13 de junio de 2024. Pero la primera jornada de audiencias sufrió un retraso de una hora debido a la ausencia de uno de los 17 imputados.

Federico Rossi Colombo, un psicólogo imputado que intervino en los meses iniciales de la investigación, fue declarado en rebeldía por los magistrados a cargo del juicio.

En paralelo, las autoridades judiciales emitieron una orden de detención en su contra por no presentarse a la citación fijada para el debate.

El psicólogo Federico Rossi Colombo intervino en los meses iniciales de la investigación por la desaparición de Loan.

Ausente en el juicio por Loan: la insólita excusa de uno de los imputados

Tras la demora, el imputado compareció ante el tribunal en forma remota a través de la plataforma Zoom. Lo hizo junto a su abogado, identificado por las autoridades como el letrado Delgado.

Inmediatamente, los jueces exigieron explicaciones al acusado por su ausencia en la sala de audiencias. Rossi Colombo argumentó que carecía del dinero necesario para pagar su traslado hacia la provincia de Corrientes, así como para abonar los honorarios de un abogado particular.

Según la justificación brindada por el imputado, sufrió varios imprevistos que dificultaron la obtención de una representación legal previa. El acusado manifestó que la situación se regularizó cuando tomó contacto con Delgado, quien aceptó asumir su defensa este mismo martes.

Tras aceptar el cargo, el nuevo abogado defensor solicitó al tribunal la concesión de un plazo de 72 horas con el objeto de estudiar de forma exhaustiva el expediente. Sin embargo, los magistrados rechazaron la petición de prórroga tras señalar que el imputado se encontraba debidamente notificado y poseía la obligación de prever su estrategia de defensa con anterioridad.

El tribunal integrado por Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco dispuso además el cese de la representación del anterior abogado del imputado, Patricio Damián Char, y ordenaron su correspondiente notificación.

Por otra parte, desestimó el pedido de detención formulado contra el resto de los procesados bajo los cargos de entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.

En tanto, fuentes judiciales precisaron que de acuerdo con el cronograma del tribunal, la jornada del miércoles próximo estará destinada a las declaraciones indagatorias. Luego, se dará inicio a la etapa de declaraciones testimoniales, en la cual se prevé interrogar a un total de 186 testigos ofrecidos por las partes.

Los padres de Loan, María Noguera y José Peña, se encuentran imposibilitados de presenciar el desarrollo de las audiencias hasta que brinden sus respectivas declaraciones testimoniales ante los jueces.

Por su parte, el hermano del menor, Mariano Peña, describió la situación que atraviesa la familia y afirmó: "Estamos sufriendo diariamente. Es pésimo que te falte un familiar dentro de la casa".

El listado de imputados que prestarán declaración en el juicio incluye a la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, la tía de la víctima Laudelina Peña y su esposo Antonio Bernardino Benítez. Asimismo, se juzga a Mónica del Carmen Millapi, Daniel "Fierrito" Ramírez y al excomisario Walter Maciel.

El segundo grupo de imputados está compuesto por Federico Rossi Colombo, Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. A estos procesados se los acusa de haberse hecho pasar por miembros de la Fundación Dupuy con la finalidad de entorpecer el curso de la investigación.