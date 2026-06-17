Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña: jornada clave con el inicio de las indagatorias

El juicio por la desaparición del nene Loan Danilo Peña (5) tendrá este miércoles su segunda audiencia, luego de la jornada inaugural de este martes marcada por momentos de tensión ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes.

El debate seguirá desde las 9.30 con la lectura de la acusación vinculada a la Fundación Dupuy y el rol que se le atribuye a cada uno de los 10 imputados por entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y usurpación de títulos.

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Esos acusados son Esteban Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabet Noemí Cutaia, Alan Juan José Cañete, Delfina Taborda, Pablo Javier Noguera, Pablo Gabriel Núñez, Valeria Liliana López, Verónica Paola Machuca Yuni y Leonardo Daniel Rubio.

Una vez terminada esa instancia, el tribunal declarará formalmente abierto el debate.

A partir de ese momento, los abogados de los imputados quedarán habilitados para plantear nulidades, o sea, invalidar algunas de las pruebas contra sus respectivos defendidos.

Eso podría generar fuertes discusiones en la sala en la que se sustancia el juicio, perteneciente al Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, situado en la ciudad de Corrientes.

Loan Danilo Peña.

Está previsto que se escuchen todos los planteos y, luego, se dará intervención a las respuestas correspondientes. Finalmente, el tribunal deberá resolver sobre cada uno antes de avanzar.

Las indagatorias y los otros acusados

Después de esa etapa, comenzarán las indagatorias, un momento clave del juicio en el que los imputados tendrán la posibilidad de declarar por primera vez y fijar posición.

Los principales siete implicados están acusados del delito de sustracción y ocultamiento de un menor.

En calidad de coautores, se encuentran imputados Bernardino Antonio Benítez; su pareja, Laudelina Peña (tía de Loan); María Victoria Caillava; su marido, el ex marino Carlos Guido Pérez; Daniel Oscar Ramírez; y su pareja, Mónica del Carmen Millapi.

Además, como partícipe necesario, está acusado el comisario Walter Adrián Maciel.

Según la imputación, esos siete acusados intervinieron de manera coordinada en la desaparición de Loan, en un hecho encuadrado en el artículo 146 del Código Penal, que prevé penas de 5 a 15 años de prisión.

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