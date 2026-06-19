Así está hoy la habitación de Loan Peña a dos años de su desaparición

La familia Peña desde el 13 de junio de 2024 sigue esperando a Loan, que tenía 5 años cuando desapareció. Sus padres, María Noguera y José Peña, están convencidos de que el nene está con vida y va a regresar.

En la vivienda humilde de la familia en 9 de Julio, provincia de Corrientes, la habitación de Loan se conserva idéntica a como quedó la última mañana que la usó antes de irse con su papá a la casa de la abuela Catalina.

Su cama sigue con sus sábanas en su rincón de siempre, su mochila permanece colgada y sus dibujos decoran las paredes. Para María, entrar a ese cuarto es una mezcla cotidiana de dolor y fortaleza, un espacio sagrado donde la regla familiar es inamovible: "No vamos a sacar la cama hasta que aparezca".

La habitación de Loan Peña y sus hermanos.

"Nos vemos más tarde, mami", le dijo Loan a su mamá cuando se despidió de ella. María no puede sacarse esa frase de la cabeza.

Fuera de la pieza, está la silla de la cocina donde el nene se sentaba a comer y que ahora, por falta de espacio, sostiene una garrafa de gas.

La bicicleta con la que Loan pedaleaba por el barrio está guardada a la sombra, al igual que su acordeón, el instrumento musical que José miraba con orgullo y que representaba las risas de la casa. "Estoy seguro de que va a volver", insiste el padre.

"Loan, te estamos esperando", dice una bandera colgada en el frente de su casa. A la par de ese calvario diario, la familia atraviesa semanas de extrema ansiedad por los movimientos en los tribunales donde se lleva adelante el juicio por la sustracción y desaparición del menor. Los padres declaran ante los jueces la semana que viene.

Estarán cara a cara con los detenidos por primera vez desde que fueron encarcelados. "Nosotros no vamos a agachar la cabeza; ellos son los que tienen que dar respuestas", aseguran los papás.

María y José Peña con la bicicleta de su hijo.

María reveló que encontró refugio en sus propios sueños. "Siempre sueño que está vivo", confiesa y agrega que tres veces se le aparecieron en la mente secuencias con autos blancos, una coincidencia que la madre asocia con sospechas que forman parte de la causa.

La familia sigue esperando a Loan y a la espera de que los acusados le digan dónde está.



