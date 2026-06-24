Citan a Elisa Carrió a declarar en el juicio por la desaparición de Loan Peña

El Tribunal Federal de Corrientes dispuso la citación de la ex legisladora Elisa Carrió para comparecer en calidad de testigo en el juicio oral por la desaparición de Loan Peña.

La resolución se aprobó durante el transcurso de la tercera audiencia del debate, el cual se lleva a cabo en las instalaciones del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional.

La convocatoria de la ex legisladora surgió a partir de una solicitud de la defensa de Laudelina Peña, una de las principales imputadas en el expediente.

La abogada de Laudelina Peña presentó un pedido a los jueces para citar a Elisa Carrió.

El pedido fue presentado por la abogada Mónica Chirivin, representante legal de la acusada basándose en declaraciones de la propia Carrió sobre el caso.

De acuerdo con lo expuesto en el requerimiento, la ex diputada compartió públicamente un diálogo con el entonces gobernador Gustavo Valdés, quien le habría manifestado la frase: "A alguien había que quebrar", en alusión a la situación de Laudelina Peña.

Por otra parte, durante la misma jornada, la imputada se negó a declarar ante las autoridades del tribunal y optó por ejercer su derecho a guardar silencio.

La decisión de abstenerse significó un cambio en la estrategia que la defensa había planteado en los días previos al inicio del debate. Chirivin había manifestado que su asistida se encontraba predispuesta a ampliar sus declaraciones y a responder a los interrogatorios de las partes.

La negativa de Peña se contrapone con sus intervenciones previas durante la etapa de instrucción. En esa fase preliminar, Peña había prestado declaración indagatoria en dos oportunidades distintas durante el mes de julio de 2024.

Pese a la negativa actual, se permite que los acusados soliciten declarar en cualquier etapa del debate oral antes del cierre de los alegatos.

Por lo tanto, la defensa podría evaluar una futura declaración una vez que se complete la presentación de la prueba testimonial. Esto le permitiría estructurar su defensa con pleno conocimiento de los testimonios y peritajes incorporados al legajo.

La fiscalía apunta a Laudelina Peña, tía de Loan, por una presunta participación en las maniobras de secuestro y ocultamiento del menor.