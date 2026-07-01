Juicio por Loan: en una crisis de llanto, declararon dos de los hermanos del menor

La sexta jornada del juicio oral por la sustracción y ocultamiento de Loan Peña se desarrolla este miércoles en la provincia de Corrientes, en medio de una enorme expectativa por las declaraciones de los hermanos del menor. Sus testimonios fueron desgarradores.

Los hermanos citados como testigos son Cristian, Alfredo, José, César y Fernando Peña. El objetivo es precisar los movimientos posteriores del almuerzo en la casa de la abuela Catalina y los primeros pasos de la búsqueda en la localidad de 9 de Julio.

Para la fiscalía, determinar la cronología exacta de esas primeras horas resulta indispensable para detectar las contradicciones entre los sospechosos.

Cristian Ramón Peña fue el primero en sentarse frente al tribunal correntino. Con un tono de voz sumamente bajo y un semblante visiblemente serio, el joven relató ante las autoridades cómo era la rutina diaria en la casa familiar y la estrecha relación que mantenía con el nene.

"Yo era quien más estaba en la casa y jugaba más con él. Mi mamá lo cuidaba", recordó conmovido ante las preguntas de las partes.

Los hermanos de Loan participaron activamente en la búsqueda.

El día posterior a la desaparición de Loan, el 13 de junio de 2024, su hermano contó que recibió un mensaje extorsivo. Según explicó en la audiencia, decía que le responda "si quería hablar o negociar por Loan".

Fue durante la madrugada y la imputada Victoria Caillava lo acompañó a denunciarlo. El testigo recordó que, en ese momento, la notó nerviosa y desesperada.

Se tuvo que interrumpir la audiencia por la angustia de uno de los hermanos

Luego fue el turno de Alfredo, quien comenzó a responder el cuestionario judicial en un clima de extrema tensión en la sala. El contenido de las preguntas apuntó a reconstruir las alarmas que se encendieron en el pueblo una vez que se notó la ausencia del menor en el paraje.

Alfredo se quebró en llanto al recordar el día en que desapareció su hermano. El testigo sufrió una fuerte crisis nerviosa que le impidió continuar con su relato por varios minutos. Ante el desborde emocional, las autoridades debieron interrumpir momentáneamente la declaración para que pudiera recibir asistencia especializada.

Una profesional del equipo de psicólogos de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) intervino de inmediato en el estrado para contener al joven. La especialista le alcanzó un vaso de agua y contención para estabilizarlo mientras los presentes aguardaban en silencio.

A raíz de este episodio, el tribunal decidió dictar un breve cuarto intermedio antes de reanudar la actividad.

Los testimonios previstos son de los otros tres hermanos; buscan complementar los datos de aquella jornada de invierno en la que se perdió el rastro.







