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Martes, 30 de junio de 2026

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"¿Dónde está mi hijo?": la madre de Loan enfrentó a dos de los imputados por la desaparición del niño

La mujer declaró este martes, se quebró al hablar y apuntó contra Laudelina Peña, tía del menor, y Carlos Pérez, ex capitán del navío y detenido también en el caso.

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Continúan esta semana las audiencias por la muerte de Loan. En este caso quien se presentó a declarar fue la mamá del menor, después de que lo hiciera por la mañana el papá.

María Noguera, mamá de Loan, quebró en llanto al referirse a cómo vive la ausencia de su hijo más chico. "Nunca me pasó de no saber nada de mis ocho hijos. Ocho hijos crié y están todos como siempre. Estamos todos juntos. El más chico no sé qué le pasó, no sé si está vivo", expresó con angustia.

Por su parte, recordó la última vez que vio a su hijo antes de su desaparición. Fue en el almuerzo que se realizó en la casa de Catalina, abuela del niño, el 13 de junio de 2024.

"Nos vemos más tarde", le dijo Loan a su mamá, antes de ser llevado a caballo a la cena familiar.

Luego apuntó contra la tía del menor desaparecido, Laudelina, y contra el ex capitán de navío, Carlos Pérez, ambos detenidos.

"Si Laudelina está acá, que nos digan dónde está Loan. Nosotros queremos saber dónde está. Si está vivo o muerto, pero que nos digan dónde está. Tengo el presentimiento que está vivo", arrojó en su declaración.

"¿Te acordás cuando te fuiste a Buenos Aires y tu hija se quedó conmigo?", le dijo a Laudelina Peña y la mujer asintió con la cabeza, pero no respondió. 

Y entre lágrimas expresó: "Vine hasta aquí, estoy de pie. Quiero saber dónde está mi hijo. Que se haga justicia".

  

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