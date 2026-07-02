Caso Loan: una testigo se descompensó en medio de la declaración y un imputado fue medicado

El juicio oral por el caso Loan continuo este jueves en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes, en medio de un clima de extrema tensión y acusaciones cruzadas entre los familiares del menor desaparecido.

Camila Núñez, esposa de Diego "Huevo" Peña primo del nene, provocó una abrupta interrupción del debate cuando rompió en llanto desconsoladamente mientras respondía preguntas sobre el momento en que los chicos fueron hacia el naranjal aquel 13 de junio de 2024.

Camila Nuñez.

El defensor Enzo Di Tella había solicitado refrescarle la memoria con la preproducción de un video previo debido a una presunta contradicción con sus actas anteriores, situación que generó la angustia de la testigo y obligó al Tribunal a retirarla de la sala para que fuera asistida.

Antonio Benítez, tío político de la víctima y uno de los principales imputados alojados en el banquillo, también colapsó durante el inicio de la jornada judicial.

Los médicos del servicio de emergencia tuvieron que asistirlo de urgencia en el lugar tras constatar que padecía un cuadro de presión arterial alta que alcanzó los 18 de máxima, por lo que fue medicado de inmediato y se ordenó un cuarto intermedio.

Macarena Peña, hija de Laudelina, declaró más tarde ante los jueces con un testimonio explosivo que volvió a apuntar contra las maniobras de la polémica defensa inicial de su madre.

La joven aseguró bajo juramento que escuchó al abogado José Codazzi plantearle a Laudelina que debía inventar la versión de un accidente porque supuestamente tenían ubicaciones satelitales que las comprometían y las iban a detener.

La declaración de la hija de Laudelina reveló además cómo fue el trágico hallazgo del calzado del menor en el campo correntino.

De acuerdo a lo que dijo, Laudelina fue quien le avisó esa mañana que había encontrado unas huellitas y ambas caminaron por la escuelita rural hasta llegar al alambrado donde el excomisario Walter Maciel y otro policía les ordenaron frenar para cuidar la escena donde finalmente apareció el botín.

Núñez había ratificado previamente el inicio de la fatídica jornada al recordar que la abuela Catalina Peña los había invitado por un almuerzo de promesa a San Antonio.

La mujer aportó detalles precisos de la caminata al ratificar que los nenes salieron corriendo detrás de Benítez y "Fierrito" Ramírez, y confirmó ser la autora de la última fotografía tomada en la tranquera donde se ve a Loan antes de perderse su rastro.

´La última foto en la que Loan va con los otros chicos hacia el naranjal.

No escuchó que alguien llame a los niños, sino que uno de ellos dijo "se va mi papá", por Ramírez, y todos fueron detrás de él. Camila declaró que regresó a la casa de Catalina y nunca llegó al naranjal donde desapareció Loan.

También declaró que tres presuntos investigadores se presentaron de civil en su casa los primeros días de la búsqueda para intentar convencerla de incriminar falsamente a un hombre.

Macarena Peña.

Un sujeto identificado como Alexis, supuestamente de la Policía de Ciberseguridad, le ofreció una recompensa económica para dar un nombre falso, situación que le generó mucho miedo según denunció en el fuero federal.

Los investigadores intentan cerrar la reconstrucción de las horas claves del misterioso almuerzo familiar.