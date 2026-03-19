La hipótesis de los investigadores por el crimen del profesor universitario asesinado en Caballito

Tras la detención de dos sospechosos por el crimen de David Walter Aguirre, el profesor universitario asesinado en el barrio porteño de Caballito, la investigación avanza con una hipótesis oficial.

Para las autoridades a cargo del caso, el docente habría mantenido un encuentro con el acusado la noche del hecho ocurrido a principios de marzo.

A partir de esas pericias, personal de la División Investigaciones Comunales 6 logró establecer que el sospechoso se ocultaba en la vivienda de un amigo en el oeste del Gran Buenos Aires. Allí se concretó el allanamiento que derivó en la detención del presunto autor del homicidio y de otro hombre señalado como posible cómplice.

Ambos fueron apresados durante un operativo de los efectivos de la Policía de la Ciudad en la zona oeste del Gran Buenos Aires, y quedaron a disposición de la Justicia.

David Walter Aguirre, el profesor universitario asesinado.

La investigación comenzó a partir del 4 de marzo pasado, cuando un empleado encontró a la víctima, de 55 años, en la oficina donde también residía, en la calle Hidalgo al 300.

Aguirre estaba atado con precintos y presentaba un trapo en la boca, y según determinó el informe forense, murió asfixiado.

Además, se estableció que el hombre tenía una prenda introducida en la cavidad bucal y signos de compresión en el cuello.

Grave antecedente

Fuentes del caso indicaron que el principal imputado también era investigado por un hecho previo bajo una modalidad similar, en el que habría engañado a un hombre para robarle en su vivienda, también en Caballito.

La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, encabezada por el fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández, quien indagará a los detenidos en las próximas horas.

Aguirre se desempeñaba como profesor de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Universidad de Buenos Aires, donde trabajaba desde 2011 en la Facultad de Ciencias Económicas.

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