Crimen del profesor de la UBA en Caballito: caen dos sospechosos

Efectivos de la Policía de la Ciudad lograron capturar en las últimas horas al principal sospechoso del asesinato de David Walter Aguirre, el profesor universitario de 55 años que fue hallado sin vida a principios de este mes en su domicilio del barrio porteño de Caballito.

El procedimiento, que terminó con la detención del presunto autor material y de un posible cómplice, se llevó a cabo tras una serie de tareas de inteligencia que situaron a los sospechosos en la provincia de Buenos Aires.

El crimen de Aguirre fue descubierto el 4 de marzo, cuando un empleado de la oficina donde también residía la víctima ingresó al inmueble ubicado en la calle Hidalgo al 375. Allí encontró al docente tendido en el suelo, con sus manos sujetas mediante precintos y un trapo que le obstruía las vías respiratorias. La principal hipótesis es que el hombre tuvo un encuentro con el acusado esa noche.

La autopsia realizada al cuerpo del docente de la Universidad de Buenos Aires confirmó la muerte por asfixia. Los peritos no tuvieron dudas de que se trató de una muerte violenta.

Detención

Personal de la División Investigaciones Comunales 6 de la fuerza porteña fue el encargado de realizar el seguimiento que derivó en las detenciones. Los agentes se trasladaron hasta una vivienda de Loma Hermosa, en el partido de Tres de Febrero, donde finalmente cercaron a los sospechosos.

La clave para dar con el paradero de los acusados estuvo en el análisis de las cámaras de seguridad de la zona de Caballito. Los detectives lograron identificar a un hombre que ingresó al departamento de la calle Hidalgo junto a Aguirre y se retiró del lugar varias horas después, poco antes de que el cuerpo fuera hallado por el empleado. Ese rastro fílmico fue el hilo conductor que permitió reconstruir la ruta de escape.





Tras identificar al sospechoso, la investigación determinó que se estaba ocultando en la casa de un amigo en el conurbano. Ante el riesgo de fuga, se ordenó el allanamiento de urgencia en el que cayeron ambos. Para los investigadores, el dueño de casa habría prestado colaboración para que el presunto asesino se mantuviera fuera del radar de las autoridades tras cometer el homicidio en la Ciudad de Buenos Aires.

Un dato que complica aún más la situación del principal detenido es que ya estaba siendo investigado por otro hecho delictivo reciente. Al parecer, el sospechoso utilizaba una modalidad recurrente: engañaba a hombres para ganar su confianza e ingresar a sus domicilios con fines de robo. Los investigadores creen que este "modus operandi" se repitió con Aguirre, aunque en este caso el desenlace fue fatal.

La víctima

Aguirre era profesor de la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Sus colegas y alumnos manifestaron su dolor en las redes sociales, describiéndolo como un profesional dedicado y una persona sumamente tranquila.

El fiscal Jorge Héctor Emilio Fernández ordenó el traslado de los detenidos para que sean indagados en las próximas horas, mientras se terminan de procesar las pericias realizadas sobre los elementos secuestrados durante los allanamientos en Loma Hermosa.

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