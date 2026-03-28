Perdió el control de su camioneta, subió a una plazoleta y se estampó contra un semáforo: dio positivo en alcoholemia

La mañana de este último sábado de marzo comenzó complicada cuando una camioneta protagonizó un siniestro y, como saldo, tuvo una persona herida que fue trasladada de urgencia con politraumatismo.

El hecho tuvo lugar en el barrio porteño de Flores, a metros de la estación Plaza de los Virreyes - Eva Perón, de la Línea E de subte, más precisamente sobre la avenida Lafuente.

Allí, por motivos que aún se desconocen, el conductor de una camioneta blanca perdió el control, subió a una plazoleta y se estampó contra un semáforo, siendo que este cayó sobre el vehículo.

Los dos ocupantes, un hombre y una mujer, fueron rescatados por el personal de Bomberos Voluntarios. La mujer, de 35 años, fue trasladada al hospital Piñero con politraumatismo, para ser atendida.

Así quedó el vehículo.

Un móvil de Crónica HD se hizo presente en el lugar y las primeras informaciones indican que el conductor dio positivo en alcoholemia por un poco más que el mínimo permitido en CABA, que es de 0.5.

No se registraron problemas con el tránsito, ya que el vehículo blanco fue el único que participó, además de que quedó en la plazoleta. Trabajó durante la mañana personal de la Comuna 7 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.



