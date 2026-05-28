Quién es el hombre que violó la perimetral y atacó a su ex sobre el capó del auto

Carlos Luciano Nieva, un hombre de 35 años residente en la ciudad de Concepción generó indignación tras viralizarse un video suyo donde se lo ve tener una violenta reacción contra su expareja al punto de colgarse del capot de su auto para insultarla y agredirla.

Su detención en las últimas horas expuso el perfil de un hostigador que, según la investigación judicial, no lograba asimilar el fin de la relación.

Quienes lo conocen lo vinculan al ámbito del transporte informal, ya que trabaja ocasionalmente como chofer en el auto de su padre, al no contar con un oficio o empleo fijo estable.

El acusado tiene un amplio prontuario

El historial de Nieva con la víctima, Micaela Calderón, reveló una conducta obsesiva que comenzó hace casi dos décadas, cuando ella tenía apenas 16 años y mantuvieron un noviazgo.

Aunque estuvieron separados y sin ningún tipo de contacto durante un largo período, el hombre reapareció de forma abrupta en la vida de la joven hace aproximadamente dos años.

Desde ese momento, el sospechoso transformó la cotidianidad de su expareja en un calvario, iniciando una persecución que escaló de mensajes aislados a amenazas de muerte directas.

La reconstrucción efectuada por los investigadores policiales describe a Nieva como un individuo calculador que realizaba tareas de inteligencia sobre los movimientos diarios de la mujer. El imputado memorizaba los horarios de Calderón y aparecía por sorpresa en los lugares públicos que ella frecuentaba para amedrentarla. Para sostener el acoso digital, el agresor montó una estructura de perfiles apócrifos en redes sociales y alternaba constantemente entre diferentes números de teléfono con el objetivo de burlar los bloqueos de la víctima.

Su conducta quedó en evidencia en febrero de este año, cuando la Justicia tucumana intervino formalmente tras una denuncia penal. En aquel momento, las fuerzas de seguridad allanaron su vivienda y le secuestraron teléfonos celulares junto al vehículo con el que se movilizaba. A pesar de que le notificaron una estricta restricción de acercamiento perimetral, Nieva ignoró por completo la orden judicial y continuó buscando activamente a su expareja de manera presencial.

El perfil violento del acusado alcanzó su punto máximo con el ataque automovilístico que quedó registrado en un video viral grabado por las propias víctimas. Sin medir los riesgos para terceros ni para su propia vida, Nieva interceptó el vehículo de Calderón, se colgó del capó en pleno movimiento y destrozó el parabrisas a golpes de puño.

Los gritos desesperados de la mujer expusieron el nivel de terror que el agresor lograba infundir en su entorno mediante estos ataques intempestivos. Tras la difusión masiva de las imágenes, fue detenido.

Actualmente, el sujeto permanece incomunicado en una celda de la comisaría local mientras la fiscalía evalúa su peligrosidad procesal.