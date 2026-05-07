Robó una ferretería, se fue a dormir a una casa abandonada y lo despertó la Policía al detenerlo

Un hombre de 28 años robó una ferretería en el sur de la provincia de Buenos Aires, se fue a dormir en una vivienda abandonada con la mercadería encima y fue detenido horas después por la policía, que lo encontró durmiendo a la intemperie.

Al momento de su detención, según se ve en el video, el acusado tenía los cables y herramientas robadas entre sus pertenencias.

El hecho ocurrió el pasado martes, cerca de las 10:55, cuando un vecino alertó a los uniformados sobre la presencia de personas durmiendo en una finca abandonada en calle 14 de Julio al 1900.

Al llegar, los agentes encontraron al sospechoso en situación de calle. Uno de los policías lo despertó con una frase que remite al festejo viral del actor Guillermo Francella: "Hermosa mañana, ¿verdad?". Luego, el tono cambió: "Parate, dale, parate y ponete contra la pared".

Al mostrarle el video de la cámara oculta de la ferretería -donde su rostro aparecía en primer plano rompiendo la vidriera- el detenido no dijo nada. Solo miraba la pantalla del celular del policía.

"Yo me voy a acordar de tu cara"

"Es muy parecido a vos, ¿no? Rompiendo una vidriera, robándole a un comerciante que labura todos los días", le reclamó el encargado del operativo mientras lo esposaban.

El detenido no se inmutó y llegó a preguntarle a los agentes si recuperaría la libertad pronto. "Sí, igual te vamos a ir a buscar de vuelta", le respondieron.

Ya dentro del patrullero, lanzó una amenaza directa al policía que le mostró las imágenes: "¡Yo me voy a acordar de tu cara!". Fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Cables, herramientas y una cinta métrica

El damnificado confirmó el robo de cables pasa corriente, herramientas, una cadena y una cinta métrica, todos hallados en poder del imputado.

La fiscal de Flagrancia dispuso su detención y ordenó inspección ocular, toma de testimonios, relevamiento de cámaras y restitución de los objetos sustraídos.

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