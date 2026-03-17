"Sí, llegué bien": el mensaje que los asesinos del remisero le mandaron a su esposa

La Justicia reveló un detalle que estremece: después de matar al remisero Eduardo José Gómez para robarle, los delincuentes usaron su celular. Fingieron ser la víctima para darle tranquilidad a su mujer mientras el hombre agonizaba en la vereda.

"Sí, llegué bien", esas palabras aparecieron en la pantalla del celular de la pareja de Gómez minutos después de las 6:30 de la mañana del domingo. Ella, preocupada por la inseguridad de la zona, le había escrito para confirmar que hubiese llegado a la remisería de San Justo donde trabajaba.

Lo que no sabía, y que la investigación del fiscal Adrián Arribas terminó de confirmar, es que esa respuesta no la escribió Eduardo: la enviaron sus propios asesinos desde el teléfono que le acababan de robar tras gatillarle a quemarropa.

Mientras el remisero de 47 años quedaba gravemente herido en la esquina de Guatemala y Moldes, los atacantes se tomaron el tiempo de leer los mensajes familiares y contestar para simular normalidad. El engaño buscaba ganar minutos valiosos de huida, evitando que la familia saliera a buscarlo o diera aviso a la policía al notar que no respondía.

La reconstrucción del crimen indica que Eduardo habitualmente esperaba que un compañero lo pasara a buscar, pero esa mañana el auto se demoró y decidió ir a pie para no perder el turno. Su mujer le pidió que aguardara, que no se arriesgara, pero él intentó tranquilizarla y salió hacia su destino, al que nunca llegaría.

Apenas hizo unas cuadras, dos motochorros lo cruzaron. Eduardo, intentó resistirse con un palo que encontró a mano. Uno de los ladrones sacó un arma y le disparó a corta distancia, una herida mortal que lo dejó tendido en el suelo mientras los delincuentes escapaban con su morral y el celular desde donde, instantes después, escribirían la mentira.

Fue ese mismo rastro digital y el análisis de las cámaras lo que permitió que la policía llegara a los sospechosos.

En las últimas horas, los operativos dieron resultados: Dylan Ramón Portillo, de 20 años, fue detenido en un allanamiento a pocas cuadras de la escena del asesinato. Los investigadores tienen la certeza de que él fue quien apretó el gatillo y que cuenta con antecedentes por encubrimiento. Poco después, cayó su primo y presunto cómplice, Brian Portillo.