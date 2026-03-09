Tenía antecedentes por homicidio y lo asesinaron en una pelea callejera

Un hombre de 35 años, que tenía antecedentes por homicidio, fue asesinado a golpes y balazos en una pelea callejera que mantuvo con dos individuos, quienes se dieron a la fuga, en un suceso registrado el fin de semana en el sur de la Provincia de Buenos Aires. Los pesquisas policiales todavía no consiguieron averiguar el paradero de los criminales.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la víctima fue identificada, en forma oficial, como Iván Ernesto Ledesma, quien residía en el Barrio Cerrito Sur.

Según agregaron los informantes, el hecho se descubrió cuando los integrantes del Comando Patrulla (C.P.) recibieron una alerta en el número telefónico de emergencias 911, la cual hacía referencia a una persona fallecida, en el cruce de Ricardo Rojas y Río Negro, en el Barrio Villa Primera.

Trascendió que, al arribar al mencionado lugar, los uniformados observaron el cadáver de este sujeto y los peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba golpes aplicados en la cabeza y dos certeros impactos de arma de fuego en la región torácica.

En poder del muerto se incautó un morral, en cuyo interior había un cuchillo provisto de una hoja de 12 centímetros y una pistola Bersa nueve milímetros.

Sin resultados

Hasta el momento, los procedimientos encarados por las autoridades de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires finalizaron con saldo negativo, ya que se desconoce el paradero de los asesinos.

Los funcionarios de la Justicia, mientras tanto, creen que la víctima pereció al ser atacada por dos marginales en una disputa callejera.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio", la doctora Romina Ariana Díaz, fiscal de la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales marplatenses.

Consta en el expediente que Ledesma tenía antecedentes delictivos por asesinar a uno de sus amigos, Horacio Maximiliano Poblete, de 26 años, a quien le disparó un balazo en la cabeza en la noche del 27 de febrero de 2011, en un altercado en estado de ebriedad y a escasos metros de la finca habitada por la víctima, situada en William Morris al 4800, en cercanías de la esquina con José Martí y en las proximidades del Barrio Peralta Ramos.

Al cabo de una penosa agonía, Poblete murió el 12 de abril de 2011 en el Hospital Interzonal General de Agudos Doctor Oscar Alende.

Por F.V.

