Tenía restricción perimetral, planeaba atacar a su ex con bombas molotov y lo detuvieron tras una persecución

Un hombre, de 45 años, fue detenido este lunes en Junín tras una persecución a alta velocidad por la Ruta Provincial 65. En su vehículo llevaba dos bombas molotov con las que planeaba atacar a su ex pareja, quien el día anterior lo había denunciado por violencia familiar.

El acusado, identificado como Martín Sebastián Salcedo, tenía una restricción perimetral vigente y ahora se encuentra tras las rejas.

Todo comenzó en el cruce de la avenida Alvear y Juana Azurduy, en la periferia de la ciudad, donde un vecino alertó a la policía por la presencia de un sujeto sospechoso a bordo de un Volkswagen Vento gris estacionado a metros de la casa de la víctima.

Cuando el personal de la Comisaría Segunda se acercó al vehículo, el imputado aceleró y escapó por la Ruta Provincial 65. Dos patrulleros de la Policía Bonaerense lo persiguieron durante unos 10 kilómetros, en una secuencia de maniobras peligrosas que quedó registrada en video.

Choque y disparo

La persecución terminó a la altura del relleno sanitario de la zona. El sospechoso chocó contra uno de los patrulleros y cayó en una zanja, pero continuó su fuga en dirección contraria. Ante la posibilidad de que portara un arma, un efectivo descendió del móvil y realizó disparos contra el Vento.

"¡No, lo mató, amigo! Le pegó un tiro en la cabeza", se escucha decir al testigo que filmó la escena desde la banquina. No obstante, el sospechoso siguió conduciendo hasta que personal policial de apoyo lo interceptó sobre la ruta, en sentido a Junín.

Las bombas molotov y la imputación

Al registrar el auto, los efectivos hallaron un bidón con nafta y dos botellas con trapos preparadas como bombas molotov. La fiscal Vanina Lisazo, titular de la UFI 1 del Departamento Judicial Junín, imputó a Salcedo por daño calificado en flagrancia y resistencia a la autoridad.

El Juzgado de Familia le impuso una restricción perimetral respecto de su ex pareja. En cuanto al efectivo que disparó, la fiscal no adoptó ninguna medida. La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense ordenó únicamente una evaluación psicológica.

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