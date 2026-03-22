Tragedia en la Ruta 20: una pareja y su beba murieron en un choque frontal

Un choque fatal ocurrido sobre la Ruta 20, en el departamento sanjuanino de 9 de Julio, se cobró la vida de tres personas, entre ellas, una beba de casi un año.

La tragedia se registró el sábado poco después de las 19:30, a la altura de calle Zapata, cuando un Audi TT rojo y un Renault Logan blanco protagonizaron una colisión frontal. Como consecuencia del impacto, los tres ocupantes del Logan fallecieron en el acto.

Las víctimas fueron identificadas como Matías Osola, ex efectivo policial; Valeria Pont, profesora de Educación Física; y la hija de ambos, de casi un año, todos oriundos de la localidad de Caucete.

Según informó Diario de Cuyo, las fuentes oficiales señalaron que el accidente se habría producido cuando el vehículo en el que viajaba la familia intentó realizar una maniobra de sobrepaso, invadió el carril contrario y chocó de frente contra el Audi.

Las víctimas fatales de la tragedia (Gentileza Diario de Cuyo).

El violento choque quedó evidenciado en el estado de los vehículos: el Renault Logan terminó volcado y completamente destruido a un costado de la ruta, mientras que el Audi TT sufrió severos daños en su parte frontal.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del hecho. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con la intervención de los fiscales Jorge Salinas, Pablo Orellano y Francisco Pizarro.

El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad de Caucete, donde residían las víctimas, y derivó en múltiples muestras de dolor en redes sociales por parte de familiares, amigos y vecinos.

Sobrevivió a la tragedia y quedó detenido



El conductor de este último rodado, Gabriel Núñez, de 26 años, también domiciliado en Caucete, fue el único sobreviviente. Tras el impacto, fue trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Por disposición judicial, quedó detenido de manera preventiva mientras avanza la investigación para esclarecer su responsabilidad en la tragedia.

Crónica Policiales: todas las noticias de hoy