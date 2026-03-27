Tragedia en Mendoza: chocó contra un poste y murió su novia de 19 años

La tragedia vuelve a golpear a los mendocinos por un incidente vial. Una joven de 19 años viajaba como acompañante y se mató en forma instantánea luego que su novio chocara contra una columna de luz.

El hecho tuvo lugar en calle 9 de Julio a la altura del distrito "La Colonia" en la localidad de Junín, unos 55 km hacia el este de la capital provincial.

Ambos se movilizaban en un auto Peugeot 206 color gris, 5 puertas y en medio de la oscuridad impactó contra una columna de alumbrado público.

Vecinos de la zona llamaron en forma urgente al 911. A los pocos minutos se hizo presente una patrulla de la Policía de Mendoza quien al observar el hecho pidió refuerzos a Bomberos y una ambulancia del Servicio Coordinado.

Una vez arribados al lugar, los bomberos procedieron a rescatar a la pareja. La mujer de 19 años fue identificada como Shaiel Payan y ya se encontraba sin vida producto del violento impacto. El varón de 28 años se encontraba con pulsación y lenta respiración. Fue asistido y trasladado en forma inmediata a la guardia del hospital Perrupato, ubicado en el municipio San Martín.

El conductor fue identificado como Enrique Bracamonte y se encuentra con respirador artificial y durante la mañana de este viernes se informó que su estado es grave.

Entre otras cuestiones diagnosticadas, confirmaron que tiene fractura de fémur en ambas piernas y se encuentra sedado completamente.

Testigos dijeron que en los asientos traseros viajaba otra persona, en este caso de sexo femenino y de unos 26 años de edad. Por lo que pudo saberse, no habría sufrido ningún tipo de lesión, pero sí tuvo que ser contenida como víctima de una crisis nerviosa.

Al lugar fueron citados personal de Policía Científica quienes procedieron a realizar su labor con acompañamiento de personal policial de jurisdicción de Comisaría "La Colonia", Junín.

Se realizaron los trámites administrativos correspondientes, se procedió a identificar a los tres pasajeros como así también la documentación del vehículo. Fue necesario contactar testigos entre el vecindario para, en base a testimonios, encarar las pericias y sobre todo conocer en detalle si alguien pudo observar la velocidad en la que conducía el hombre para conocer si hubo excesos.

Mientras la ambulancia del SEC se llevaba al conductor y vecinos asistían a la acompañante de los asientos traseros, en el lugar autoridades del Cuerpo Médico Forense se ponían a las órdenes de los bomberos voluntarios para el traslado de los restos de la infortunada jovencita de 19 años que perdió la vida en el tremendo impacto.