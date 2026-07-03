Trasladaron a Barrelier y Fassetta a una cárcel de mayor seguridad en Cruz del Eje

Claudio Barrelier, acusado por el crimen de Agostina Vega, y Osvaldo Fassetta, detenido por encubrimiento del principal sospechoso, fueron trasladados a la cárcel de Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba.

El operativo se realizó a las 3 de la mañana de este viernes, con un amplio operativo del Servicio Penitenciario.

La medida se debió a una cuestión de seguridad, de acuerdo a lo expresado por el abogado de Barrelier, Eduardo Medina Allende.

Barrelier permane en ese complejo aislado y bajo monitoreo permanente.

Si bien fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje, Barrelier no se encuentra en el sector de máxima seguridad destinado a internos con condena firme. No obstante, fue ubicado en una zona con mayores condiciones de control que las disponibles en Bouwer.

Por su parte, estarán aislado del resto de los internos y con vigilancia las 24 horas. Estas medidas buscan preservar tanto su integridad como la seguridad dentro del penal.



