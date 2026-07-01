Menú
Seguinos
en vivo
Miércoles, 1 de julio de 2026

Firme junto al pueblo
DECLARACIONES

La madre de Agostina Vega apuntó contra Barrelier: "Deberían darle perpetua"

La mujer afirmó que para ella hay "más involucrados" y pidió que todos ellos "estén presos". "Nos destrozaron la vida", sostuvo con angustia.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

 Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, consideró que "deberían darle perpetua" a Claudio Barrelier, el principal sospechoso del asesinato de su hija de 14 años, perpetrado en la ciudad de Córdoba durante el mes de mayo.

"Me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más", sentenció la mujer, y confió estar "muy satisfecha" con la tarea del fiscal Raúl Garzón, quien había dictado la prisión preventiva del hombre.

En ese aspecto, Heredia expresó que "deberían darle (prisión) perpetua" a Barrelier, quien está detenido como presunto autor del crimen, aunque por el momento no admitió su responsabilidad en el delito, que conmocionó a la sociedad cordobesa, por la saña del hecho.

La madre de la víctima sostuvo que el principal acusado no actuó solo. "Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos", manifestó.

La adolescente había desaparecido a mediados del mes de mayo, cuando iba a la casa de Barrelier -ex pareja de su madre- y fue hallada una semana más tarde, descuartizada en un descampado ubicado en las afueras de la capital cordobesa.

"Nos destrozaron la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo", sostuvo.

En su testimonio, Heredia contó que consideraba a Barrelier como una amistad cercana: "Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", señaló en declaraciones al canal Todo Noticias.

Además de Barrelier, también están detenidos Soledad Andreani, su actual pareja, y Osvaldo Fassetta, inquilino del acusado, ambos implicados por presunto encubrimiento: "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad es que no sé".

Esta nota habla de:
1
Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."
IMPACTANTE

Se supo cómo se enteró Federica Pais de la muerte de su hermana Ernestina: "Estaba preparándose..."

2
Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."
FARÁNDULA

Gonzalo Bonadeo se separó de su esposa tras más de 20 años de relación y se filtraron los motivos: "Hace un año..."

3
Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."
FARÁNDULA

Manu Urcera reveló qué lo enamoró de Nicole Neumann y descolocó a todos: "Te levantás a la mañana y..."

4
La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente
FARÁNDULA

La muerte de Ernestina Pais: revelan un emotivo detalle del momento en que fue hallada tras el accidente

5
Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."
FARÁNDULA

Polémicas declaraciones de Marcela Tauro sobre los abusos intrafamiliares: "No hay que perdonar, hay que honrar..."

Últimas noticias de Caso Agostina Vega