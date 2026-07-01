La madre de Agostina Vega apuntó contra Barrelier: "Deberían darle perpetua"

Melisa Heredia, la madre de Agostina Vega, consideró que "deberían darle perpetua" a Claudio Barrelier, el principal sospechoso del asesinato de su hija de 14 años, perpetrado en la ciudad de Córdoba durante el mes de mayo.

"Me hizo un daño enorme porque a mi hija no la voy a ver más", sentenció la mujer, y confió estar "muy satisfecha" con la tarea del fiscal Raúl Garzón, quien había dictado la prisión preventiva del hombre.

En ese aspecto, Heredia expresó que "deberían darle (prisión) perpetua" a Barrelier, quien está detenido como presunto autor del crimen, aunque por el momento no admitió su responsabilidad en el delito, que conmocionó a la sociedad cordobesa, por la saña del hecho.

La madre de la víctima sostuvo que el principal acusado no actuó solo. "Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos", manifestó.

La adolescente había desaparecido a mediados del mes de mayo, cuando iba a la casa de Barrelier -ex pareja de su madre- y fue hallada una semana más tarde, descuartizada en un descampado ubicado en las afueras de la capital cordobesa.

"Nos destrozaron la vida, no le deseo a nadie por lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida. Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo", sostuvo.

En su testimonio, Heredia contó que consideraba a Barrelier como una amistad cercana: "Lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija", señaló en declaraciones al canal Todo Noticias.

Además de Barrelier, también están detenidos Soledad Andreani, su actual pareja, y Osvaldo Fassetta, inquilino del acusado, ambos implicados por presunto encubrimiento: "Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad es que no sé".