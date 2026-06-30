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Martes, 30 de junio de 2026

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Caso Agostina Vega: esta semana podría ser indagada la pareja de Barrelier

Marianela Palmero fue la cuarta arrestada por el crimen de la adolescente de 14 años. Es la única que aún no fue indagada.

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Avanza la investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.  Marianela Palmero, cuarta y última detenida hasta el momento podría ser indagada esta semana.

En ese sentido, la expectativa está puesta en saber si la pareja de Claudio Barrelier aportará información al conocerse que ocultó datos relevantes para la investigación.

De este modo, el objetivo de la indagatoria pasará por deteminar cuál fue su participación y determinar si existió algún tipo de colaboración.

Palmero y Claudio Barrelier.
Palmero y Claudio Barrelier.

La mujer quedó imputada por encubrimiento doblemente calificado, al entender que no dijo todo lo que sabía sobre el accionar de Claudio Barrelier, acusado de asesinato.

Uno de los elementos que analiza la fiscalía, a cargo de Raúl Garzón, es un mensaje enviado de Palmero a Barrelier la noche del femicidio.

"¿Qué es ese grito?", escribió la mujer en su mensaje de WhatsApp. El mismo quedó registrado en el dispositivo intervenido por la Justicia.

La hipótesis de la Justicia es que no intervino directamente en el asesinato ni en el posterior desmembramiento del cuerpo de la adolescente, pero después ayudó a ocultar esos delitos.

 

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