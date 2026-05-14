Imágenes dramáticas: un móvil de Crónica acompañó el megaoperativo contra grupos narco en el Fuerte Apache

En medio del megaoperativo policial en el barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como "Fuerte Apache", un móvil de Crónica logró ingresar y recorrer la zona allanada para recoger el testimonio directo de los habitantes tras el megaoperativo policial.

Durante el vivo desde los monoblocks blindados, las cámaras del canal registraron el clima de extrema tensión y recogieron una denuncia que contradice los partes oficiales: una vecina aseguró que un niño murió baleado en medio de los recientes tiroteos narco. Mientras tanto, más de 500 efectivos policiales realizaron allanamientos masivos.

Al ser consultada sobre las consecuencias reales de la balacera de más de 30 disparos ocurrida horas antes, una mujer rompió el silencio y señaló: "Todo queda acá, dentro de Fuerte Apache", dando a entender por qué la supuesta muerte del menor no ingresó en los registros.

Recorrido por la zona allanada





La recorrida televisiva visibilizó el código de silencio impuesto por las bandas criminales que se disputan el control de los búnkers de droga. Los residentes del complejo describieron ante las cámaras el impacto del "toque de queda" dictado por los delincuentes. "No podemos salir a los playones ni mandar a los chicos a la escuela; estamos atrapados en nuestros propios departamentos", relató un hombre.

Asimismo se constataron los destrozos materiales en las estructuras y la nula presencia de transeúntes en los pasillos clave del barrio, usualmente plagados de menores.

Hasta el momento, el perímetro del complejo habitacional continúa militarizado por la Policía Bonaerense y personal de Gendarmería.