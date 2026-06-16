Un vuelco inesperado en el juicio por Johana Ramallo: fotos y videos inéditos podrían cambiar el rumbo de la causa

La causa por la desaparición y femicidio de Johana Ramallo dio un vuelco inesperado este martes. Javier Novarini, un hombre que estuvo durante años en la mira de la familia de la víctima, declaró ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de La Plata y aseguró tener en su poder fotos y videos inéditos que podrían ser claves para esclarecer el caso.

La joven de 23 años desapareció el 26 de julio de 2017 tras ser vista por última vez en la "zona roja" de la ciudad. En abril de 2018, sus restos mutilados fueron hallados en las costas de Berisso, confirmándose su identidad en 2019.

La mamá de Johana nunca dejó de buscar Justicia para ella.

Actualmente se lleva adelante el juicio contra ocho imputados. Ante la contundencia de la revelación del testigo, los jueces ordenaron el secuestro y la preservación de los dispositivos electrónicos para someterlos a peritajes técnicos urgentes, y dispusieron que el hombre regrese a declarar en la próxima audiencia para ampliar su testimonio.

Marta Ramallo, la madre de Johana, había señalado previamente en el debate a Novarini, por "haber introducido a su hija al consumo de sustancias y de mantener nexos con un eslabón clave de la organización" de trata de personas que operaba en la Zona Roja platense.

Marta recordó ante los jueces que conocía a Novarini de la época en que ella y Johana vendían pañuelos en el centro de la ciudad. Lo describió como un hombre que solía acercarse a jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad con promesas de dinero. De acuerdo con el relato de la madre, el vínculo entre ambos comenzó cuando la víctima ya era mayor de edad, coincidiendo con una etapa marcada por el aislamiento, la violencia y el consumo problemático de drogas.

Declaración

Frente al Tribunal, Novarini sostuvo: "Me asombra porque yo no tengo ninguna vinculación ni con la droga, ni con el narcotráfico, ni con la prostitución, ni con el proxenetismo". El testigo sostuvo que mantuvo una relación sentimental con Johana durante aproximadamente tres años y que el noviazgo se terminó, justamente, cuando el consumo de estupefacientes de la joven se volvió inmanejable.

Al ser consultado sobre la red de explotación sexual que rodeaba a la víctima, Novarini mencionó a Carlos Rodríguez, apodado "El Cabezón", imputado en la causa como el encargado de ofrecer los servicios sexuales de las mujeres. Según el testigo, Johana le transmitía tranquilidad y le decía que ese hombre "la cuidaba", aunque no aportó mayores precisiones sobre el verdadero alcance de esa relación.

En cambio, apuntó hacia una amiga de la víctima, identificada como N., a quien calificó como una "influencia negativa" y la responsabilizó de haber iniciado a Johana en la prostitución.

Según declaró, la propia N. le confesó tiempo después de la desaparición de la joven. De acuerdo con esa versión, ambas mujeres estaban juntas la noche en que Johana fue vista por última vez, cuando una camioneta blanca frenó a pocos metros de donde se encontraban. Del vehículo bajaron varias personas que les exhibieron una piedra de droga; la amiga decidió no subir por temor, pero Johana sí lo hizo. "Nunca más la vio", sentenció Novarini ante los jueces.

El el testigo detalló el contenido del material que guardó en secreto durante años. Dijo que en los archivos, obtenidos de un teléfono celular que la amiga de Johana olvidó en uno de sus autos, hay imágenes de una camioneta blanca, armas de fuego, estupefacientes y capturas fotográficas tomadas en las zonas ribereñas de Punta Lara y Palo Blanco.

Ante las preguntas de las partes sobre los motivos que lo llevaron a demorar casi una década en entregar semejante prueba a la Justicia, Novarini se justificó argumentando que le habían aconsejado esperar al inicio del debate oral. Según su explicación, presentarlo durante la etapa de instrucción podría haber sido interpretado como una forma de convalidar las acusaciones que pesaban en su contra.

La decisión del Tribunal de peritar los dispositivos abre una nueva y crucial expectativa para determinar la autenticidad de los archivos, la fecha exacta en la que fueron generados y si contienen la verdad de lo que pasó con Johana.