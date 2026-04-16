Una mujer atacó a su pareja policía y tras herirlo intentó robarle el arma

Una mujer de 30 años terminó detenida tras protagonizar una feroz pelea de pareja en Mar Azul.

Todo se desencadenó en una vivienda de la calle 34, entre Monte Hermoso y San Clemente, donde la policía debió intervenir de urgencia tras un llamado al 911.

Al llegar al domicilio, los uniformados se encontraron con un hombre de 38 años que presentaba diversas lesiones.

La sorpresa de los agentes fue mayor al constatar que la víctima es un colega: un efectivo que presta servicios en la comisaría tercera de Pinamar-Ostende, quien en ese momento se encontraba de franco y fuera de servicio, pero que no pudo evitar el violento arrebato de su pareja.

Según el relato de la víctima, lo que comenzó como una discusión de convivencia escaló rápidamente hacia la agresión física. La mujer, fuera de sí, le dio varios golpes que le provocaron heridas leves.

Sin embargo, el momento de mayor peligro ocurrió cuando la agresora intentó abalanzarse sobre el arma reglamentaria del hombre con la intención de quitársela, un movimiento que, afortunadamente, no logró concretar.

En la calle

Los efectivos que acudieron al llamado actuaron con rapidez para asegurar el arma de fuego. Mientras tanto, la situación lejos de calmarse se trasladó a la vereda de la vivienda.

Allí, la mujer continuó con su actitud desafiante y violenta ante la mirada de los vecinos.

Cuando el personal policial femenino intentó interceptarla para identificarla, la sospechosa comenzó a empujar y a resistirse al arresto de forma agresiva, enfrentándose directamente con las agentes que intentaban cumplir con su deber en medio del desorden.

Ante la imposibilidad de contenerla de otra manera, las autoridades procedieron a su inmediata aprehensión. La mujer fue trasladada a la dependencia policial.

La fiscalía en turno, tras recibir el informe detallado de lo sucedido y las pruebas de las lesiones sufridas por el hombre, convalidó todo lo actuado por la policía. Por su parte, el Juzgado de Garantías N° 6 no dudó en disponer que la mujer permanezca detenida.

La causa fue caratulada preventivamente como "lesiones leves agravadas por el vínculo, amenazas y resistencia a la autoridad".