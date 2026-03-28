Una nena de 11 años denunció a su padrastro por abusar sexualmente de su hermana de 14

Una nena de 11 años denunció a su padrastro por abusar sexualmente a su hermana, de 14. Tras tomar conocimiento de los aberrantes hechos, efectivos detuvieron al hombre en su domicilio de Santa Clara del Mar y luego lo trasladaron a la cárcel de Batán.

Según informaron fuentes policiales, la niña se acercó personalmente a la Estación de Policía Comunal de la localidad de la Costa Atlántica para dar a conocer los hechos que había visto con sus propios ojos.

La menor acudió a la dependencia policial y dijo que su padrastro estaba abusando de su hermana. Esto motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y del área de minoridad del partido de Mar Chiquita.

La detención

Luego de que el caso cayera en manos del fiscal Ramiro Anchou, se ordenó la detención urgente del acusado, quien fue localizado en el barrio Atlántida y trasladado a la dependencia policial para cumplir las diligencias de rigor por el delito denunciado.

La niña que habría sido abusada por su padrastro tiene 14 años.

Fue así que agentes de la Policía Científica trabajaron en la vivienda donde ocurrieron los hechos, realizaron peritajes y secuestraron diferentes prendas de vestir para ser sometidas a análisis.

Asimismo, el área de Servicio Social recabó testimonios y el personal policial realizó las actuaciones correspondientes. Por su parte, personal especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia a la familia de la víctima.