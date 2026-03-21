Una policía federal murió tras recibir un disparo de su hijo de 15 años en una discusión

Un escalofriante hecho sacude Santa Fe, donde una cabo de la Policía Federal Argentina murió después de recibir un disparo en la cabeza por parte de su hijo de 15 años durante una discusión en su casa.

La tragedia se produjo este sábado por la tarde, alrededor de las 18, en una vivienda ubicada en la calle Gustavo Adolfo Bécquer al 1300, en Villa Gobernador Gálvez. La mujer, que se desempeñaba en la División Unidad Operativa Federal Rosario (DUOF Rosario), estaba fuera de servicio al momento del incidente.

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La víctima fue identificada como Rosalía Yamila La Roza, de 44 años, según confirmaron las autoridades. La mujer mantuvo una discusión con su hijo, de 15 años, quien tenía un arma de fuego en su poder.

Según la reconstrucción parcial de los investigadores, durante la pelea el adolescente efectuó un disparo que impactó en la cabeza de La Roza.

La víctima murió en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, de Rosario (Archivo).

Las circunstancias exactas del episodio todavía se investigan. Por el momento, el arma utilizada no fue identificada formalmente. Las autoridades trabajan para determinar su procedencia y si pertenecía a la Policía Federal.

Fue el adolescente quien llamó a la ambulancia tras dispararle a su madre





Después del episodio, el adolescente llamó al Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES), y minutos después llegó el personal médico que trasladó a Rosalía Yamila al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario.

El diagnóstico era crítico: presentaba una herida de arma de fuego en el cráneo con pérdida de masa encefálica. La mujer ingresó al hospital en estado gravísimo y, pese a los intentos de los médicos por reanimarla, falleció cerca de las 19.45, según confirmaron fuentes oficiales.

El hijo quedó bajo el resguardo de su padre, también policía y ex pareja de La Roza. Mientras tanto, familiares de la víctima permanecieron acompañados por personal policial en el hospital durante las actuaciones judiciales.

La investigación está a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe, que ya realizó las pericias en el domicilio y levantó rastros junto con otros procedimientos de rigor. El jefe de la DUOF Rosario, subcomisario Víctor Alfonso, se trasladó al lugar del hecho.