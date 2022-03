El presidente Alberto Fernández encabeza este jueves un acto por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Centro Cultural de la Ciencia, en el barrio de Palermo. Se trata del homenaje organizado por el Gobierno y tiene lugar en el espacio ubicado en la calle Godoy Cruz 2280. Allí, el jefe de Estado recordará a ocho científicos del Conicet detenidos y desaparecidos duranta la última dictadura.

A diferencia de lo ocurrido en 2021, Alberto Fernández no participará este año de ninguna de las movilizaciones convocadas por organizaciones políticas y de derechos humanos. Esta vez, rememorará a las víctimas del terrorismo de Estado, en una ceremonia realizada en la sede de la cartera que conduce Daniel Filmus.

24 de Marzo: quiénes eran los científicos del Conicet desaparecidos

Durante el acto oficial por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, también se entregarán los legajos reparados de ocho miembros del Conicet que fueron detenidos desaparecidos durante la última dictadura. Se trata de Alicia Graciela Cardoso, Dante Guede, Roberto Luis López Avramo, Liliana Élida Galletti, Mario Oreste Galuppo, Federico Gerardo Lüdden Lehmann, Manuel Ramón Saavedra y Martín Toursarkissian.

Acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el canciller Santiago Cafiero; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la titular del Conicet, Ana María Franchi, el Presidente realizará también un reconocimiento a aquellos miembros del organismo que fueron cesanteados, exonerados o dados de baja, y debieron exiliarse del país, y descubrirá una placa conmemorativa en la explanada del Consejo Nacional.

"El Conicet asume su responsabiliad histórica por lo ocurrido durante la última dictadura y se compromete a luchar para que nunca más se repita la violencia y la persecución. Es nuestra postura ética por la verdad y la Justicia. Es nuestro compromiso por seguir construyendo un organismo democrático", sostuvo Franchi en su exposición.

.

Del acto forma parte la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, llamó a "reventar la Plaza de Mayo y las plazas del Interior, después de dos años de pandemia" en que no pudieron realizarse las marchas tradicionales para conmemorar el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Además, Almeida se refirió a las tensiones que vive el Frente de Todos en la actualidad. ""Esa unidad hay que demostrarla con los hechos, no solamente con las palabras. Hay que estar unidos. ¿Qué quieren? ¿Que vuelva el neoliberalismo? Hay que discutir, disentir, hablar lo que no se está de acuerdo, que no es pelearse. Hay que estar unidos, pero no de la boca para afuera: con hechos", afirmó.