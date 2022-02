Desde el Gobierno confían en que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sea aprobado en el Congreso de la Nación. Sin embargo, este miércoles un funcionario oficialista del bloque del Frente de Todos en Diputados despertó sospechas.

Se trata de Itaí Hagman, un hombre del kirchnerismo más duro que respondía a la figura de Máximo Kirchner. "No, viene cerrado. Pero todavía nos faltan detalles. La oposición lo va a votar no para hacerle un favor al Gobierno, sino como gesto al FMI. En el Frente de Todos va a haber unos 30 que nos vamos a abstener. No estamos en contra de hacer un acuerdo con el FMI, pero es una forma de manifestar nuestras diferencias, sin bloquearlo", confió el congresista.

Itaí Hagman, la cara de la disidencia en el Frente de Todos.

Por otra parte, el diputado se preguntó de qué manera el Poder Ejecutivo podrá instrumentar los ajustes tarifarios y la devaluación.

En ese sentido fue que dijo: "La única manera de subir la tasa y ajustar tarifas, y que igual los ingresos mejoren, es con atraso cambiario. No soy hincha del atraso cambiario, pero, sino que vas a tener que asumir que no vas a recuperar los salarios", sentenció en contraposición por lo dicho por Martín Guzmán, ministro de Economía.

Sergio Massa no piensa lo mismo: “No tengo dudas de que se aprobará”

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó este miércoles que “no tiene dudas” de que el Congreso Nacional sancionará el acuerdo entre el gobierno y el FMI por la renegociación de la deuda tomada por el ex presidente Mauricio Macri.

“No tengo ninguna duda de que en los próximos días el Parlamento argentino va a aprobar el acuerdo que Argentina tiene en discusión con el FMI. Creo que hace a la responsabilidad de nosotros como dirigentes, como hombres de Estado”, agregó.

Acompañado por el ministro @DominguezJul, recibí a integrantes y representantes del @AgroIndArg, para la presentación y análisis del Proyecto de Ley de Fomento al desarrollo Agroindustrial Federal, inclusivo, sustentable y exportador.#ArgentinaUnida♥️���� pic.twitter.com/wKKqNledor — Sergio Massa (@SergioMassa) February 9, 2022

En ese sentido, Massa expresó estos conceptos en un encuentro que mantuvo con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino en el Salón Delia Parodi de la Cámara Baja.

Agregó que “valoro mucho la decisión del Presidente (Alberto Fernández) de poner a debate en el Parlamento el tema de la deuda, porque escuchaba a un gobernador (por el de Jujuy, Gerardo Morales) decir que se habían enterado de la deuda de 55.000 millones de dólares tres minutos antes” de la firma del acuerdo con el FMI.

Destacó la importancia de que Fernández haya “blanqueado la negociación” y la “someta a debate en el Parlamento; es sano institucionalmente para la Argentina, para que a futuro las deudas pasen por el Parlamento y tengan un correlato; se vean en puentes, en desarrollo industrial, en promoción de sectores exportadores, para mejorar el proceso de la Argentina”.