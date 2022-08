El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que el gasoducto Presidente Néstor Kirchner es "una obra fundamental". En ese marco, destacó que actualmente se registra un "récord de producción de gas en la historia argentina". Junto a él estuvieron el ministro de Ecomomía Sergio Massa y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros.



"El Estado abrió oportunidades a empresarios que nos devolvieron el gas, que está en Vaca Muerta, pero nadie invertía para sacarlo", afirmó el Presidente al encabezar en Salliqueló la firma de contratos.

en materia de producción de gas ya que el país "tiene el insumo central que ha sido declarado por la Unión Europea como energía de transición hacia las energías renovables". Por otro lado, aseguró:Además,"se está pagando con los recursos que dieron las grandes fortunas de la Argentina a partir de la ley de aporte solidario"."A esa grandes fortunas debemos darle las gracias también.presidia la Cámara de Diputados", dijo Fernández.La Pampa,, y de Neuquén,; el vicegobernador de Río Negro,; y el ministro del Interior,. También participaron de la ceremonia la flamante secretaria de Energía,, y el titular de Energía Argentina,



Asimismo, el ministro de Economía destacó la importancia de la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, y señaló que será fundamental para "transformar los recursos en riqueza y desarrollo".



Massa sostuvo que si el gasoducto hubiese estado en funcionamiento, la Argentina se habría ahorrado "probablemente la gran mayoría" de los US$ 4.100 millones que representaron en el curso de este año las importaciones de energía.



En tanto, adelantó que para el año próximo la puesta en funcionamiento de la primera parte de la obra representará un ahorro de por los menos US$ 1.300 millones. "Hoy estamos firmando el contrato del primer tramo, esperemos que en no más de 30 días estemos licitando la ingeniería del segundo", dijo.

, además de remarcar que "la energía es uno de los cuatro grandes jugadores de la economía mundial con la agroindustria, el conocimiento y los minerales".

La obra



La obra conectará la zona de producción de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la localidad de Tratayén, en Neuquén, y permitirá ampliar un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural y ayudará a desarrollar la producción creciente en el yacimiento.