CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 24-01-2022 16:00 Alberto Fernández: "La prioridad es que este año haya escolaridad y presencialidad para todos y todas los jóvenes argentinos"

En el lanzamiento de la campaña nacional “Nos vacunamos para ir a la escuela” el presidente de la Nación además indicó: “Vacunarse es un acto de responsabilidad individual. Si yo me vacuno alejo el riesgo de que el virus me contagie y me haga pasar un mal momento. Pero es también un acto solidario, de cuidar al otro".