El presidente Alberto Fernández dijo este sábado que la intervención en Vicentin busca "rescatar una empresa camino al precipicio y que no está en condiciones de seguir sola", y subrayó que los directivos de la compañía "plantearon que YPF se haga cargo, pero no les gusta la palabra 'expropiación'".



En torno a la reunión que el pasado jueves mantuvo en la residencia de Olivos con el CEO del Grupo Vicentin, Sergio Nardelli, el Presidente explicó que la alternativa es que YPF compre acciones, "pero hay un impedimento".



"No hablamos de una empresa próspera en la que el Estado hace una inversión. Si compramos el 60% de las acciones, no le puedo explicar a la gente que hicimos eso con todos los planteos de supuestas irregularidades que hay en Vicentin", apuntó el jefe de Estado en declaraciones a radio AM 680 de Rosario.

.



Sobre el encuentro con Nardelli, Fernández agregó que recibió a la delegación de Vicentin "con toda la vocación de encontrar una solución al problema, porque la palabra 'expropiación' surge de que hay que aplicar una ley que se llama ‘ley de expropiación’, pero en verdad lo que estamos haciendo es rescatando a una empresa que esta en crisis, porque va camino al precipicio"



En ese sentido, evaluó que Vicentin "no está en condiciones de seguir sola. Lo que estamos hablando es de tratar de seguir una lógica que ellos mismos (los directivos de la firma) plantean".



El mandatario añadió que "el único camino que tenemos es la ley de expropiación, que no es llevarse la empresa sin pagar nada, sino tomarla y pagar las deudas que el Estado termina asumiendo".



"Desde que soy Presidente que los santafesinos me hablan del problema de Vicentin y de los muchos productores que dejó colgados sin poder pagarles, de los créditos desmesurados que tomó del Banco Nación, que no se pueden pagar", mencionó.

.



Fernández contó que el caso de la empresa "es un tema que venimos estudiado hace mucho tiempo y la situación se agrava porque nadie pone un centavo en Vicentin, y los productores dejaron de confiar en la empresa".



"Hay solo siete cerealeras en Argentina y cuatro son extranjeras; la exportación de cereales en el país representa 15% de los ingresos públicos", apuntó el Presidente, quien consideró que el rescate "permitiría, como país, tener una empresa testigo como hizo YPF en el mundo hidrocarburífero".



Por último, el jefe de Estado destacó que, "en un mundo donde el tema alimentario en la pandemia se vuelve central, es importante contar con una empresa testigo en ese mercado".