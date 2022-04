El presidente Alberto Fernández presentó este lunes un plan para el abordaje de problemas de salud mental, con el objetivo de poner en marcha diversas acciones para ayudar a la "recuperación plena del bienestar psicosocial" después de la pandemia del coronavirus.

Acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, el jefe de Estado presidió la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental, en el Hospital Nacional Laura Bonaparte, del barrio porteño de Parque Patricios, donde se inauguró se el Servicio dedicado a la atención de "Niñeces y Adolescencias".

Respecto a la presentación de este pla, Fernández sostuvo que se hará "desde una perspectiva de derechos, comunitaria y libre de violencias", mientras se está trabajando "para una recuperación integral de la sociedad, una recuperación en todas las dimensiones, también en la emocional y la psicológica".

Al comenzar su discurso, Fernández enfatizó que la pandemia de Covid-19 "generó estrés, ansiedades, miedo y mucho sufrimiento" y que las "imágenes que llegan de la guerra" en Europa "producen angustia y más incertidumbre" que inciden y provocan consecuencias colectivas, que incluyen el aumento de la tasa de suicidios en todo el mundo.

"Los y las jóvenes son los más afectados. No podemos hacer oídos sordos. La salud mental fue durante muchos años un tema tabú, ya no puede seguir siéndolo. No vamos a dejar que se pueda seguir diciendo que de eso no se habla", resaltó el mandatario.

¿Qué medidas se implementarán con la Estrategia Nacional de Salud Mental?

Entre otras medidas comprendidas, Fernández anunció el fortalecimiento de la atención en la materia en todas las jurisdicciones, con la duplicación del presupuesto actual con un fondo extraordinario de 4.000 millones de pesos.

Según se informó oficialmente, la Estrategia Nacional buscará "garantizar el cuidado y la atención de la salud mental en todas las etapas de la vida, además de incrementar la capacitación de recursos humanos en el área y proveer dispositivos para la externación y la inserción laboral".

Además, desde la cartera sanitaria se ampliará el sistema de la red asistencial por Telemedicina para garantizar la realización de interconsultas profesionales en el abordaje de casos complejos, además de favorecer el acceso a la salud donde la persona vive, y promover la atención integral en todas las regiones del país.

En esa línea, se incorporarán 12 nuevas residencias interdisciplinarias en salud mental en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Formosa, Neuquén, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Tierra del Fuego y Jujuy para promover la formación de recursos humanos especializados en salud mental.

Se creará también la Diplomatura en Salud Mental Comunitaria, se duplicará la entrega de botiquines REMEDIAR Salud Mental en todo el país, y se transferirán fondos a las provincias en el marco del programa SUMAR para ampliar la cobertura de consultas generales a niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores.

Además, se fortalecerá en las provincias la implementación de la Ley de Prevención del Suicidio y se realizarán capacitaciones a todo el personal de la Administración Pública Nacional para el conocimiento de la Ley de Salud Mental.