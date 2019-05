El flamante precandidato presidencial, Alberto Fernández, -cuya postulación anunció el pasado sábado la ex presidenta Cristina Kirchner, quién será su vice-, dijo que trabajará para construir una alternativa que contenga, "la masa crítica opositora más importante, para dar la mejor alternativa y generar más pluralismo al espacio", con miras a las elecciones generales de octubre próximo.



Así lo expresó en breve declaraciones, durante la noche del último sábado, en la puerta de su domicilio en Puerto Madero, a Crónica HD, señalando que venía trabajando por la unidad del PJ, aunque "sin ponerme en ese lugar", en alusión a su candidatura presidencial.



"Soy un militante, encantado de cumplir la función; agradezco a Cristina (Kirchner). La Argentina necesita del esfuerzo conjunto ante una crisis inconmensurable. Lo que deje (Mauricio) Macri va a ser una Argentina de mala calidad", dijo.



Sostuvo además que en esta construcción política hay tiempo, "falta mucho hasta el 22 de junio", día en el que vence el plazo para la presentación de las listas de precandidatos para las PASO ante la Junta Electoral Partidaria.



Más tarde, afirmó que el objetivo para las elecciones de octubre será "reunir a la oposición todo lo que podamos y en eso hay que hacer el esfuerzo de entender que debemos estar juntos, respetarnos en la diversidad y si no podemos acordar cosas, que eso lo salven los votantes; eso siempre lo hemos dicho", en alusión a las PASO.



Confirmó que este domingo dialogará con Sergio Massa, precandidato presidencial por Alternativa Federal, pero aclaró que "es una decisión de Sergio" si se suma al espacio kirchnerista. "Con Sergio somos amigos. Mi intención es que estén todos dentro del espacio", dijo.



En cuanto al gobernador reelecto de Córdoba, Juan Schiaretti, respondió: "No hablé con él. Es un gobernador muy reconocido, los peronistas le guardamos mucho respeto al 'Gringo', hizo una elección absolutamente local. No se que quiere hacer a nivel nacional", aclaró.



Asimismo el flamante precandidato presidencial dijo que con esta candidatura asume "un compromiso de trabajo" y recordó que cuando ejerció la jefatura de Gabinete, en la gestión de Néstor Kirchner, "puse todas las horas de mi vida para sacar a la Argentina de los problemas que enfrentaba; puse toda mi dedicación, mi conocimiento; soy el que conoce el Estado, como se construye. No era el lugar donde esperaba terminar (en alusión a la candidatura), encaraba la unidad, sin ponerme en ese lugar, no esperaba llevar agua para mi molino. Soy un militante encantado de cumplir una función", agregó.



Fernández puntualizó, además, que la Argentina "se tiene que recomponer. Lo ideal es que entre todos tenemos que encontrar la salida" y recordó: "Ya lo hicimos en 2003, conozco como hablar con el Fondo (Monetario Internacional). No me asusta", dijo.



Además, agregó, se deberá lograr llevar adelante "compromisos que la Argentina tiene con el mundo, que

no signifiquen más penurias entre los argentinos".



Contó además que la propuesta de Cristina Kirchner para que asuma la precandidatura presidencial la hizo el miércoles pasado.



"Cristina podía ganar las elecciones sin nadie, sin embargo ha tenido este gesto" de colocarse en el segundo lugar de la fórmula y agregó que "ésta es una Cristina más reflexiva, distinta, ha dado una prueba cabal de lo que puede hacer, de cual es su amplitud".



Dijo además que el ofrecimiento lo sorprendió. "Ella cree que en la instancia que se viene yo puedo aportar más de lo que puede aportar ella y para mi es una enorme tranquilidad que esté Cristina (en la fórmula). Todo está muy difícil. Yo creo que Cristina está llevando adelante un acto de generosidad increíble, alguien que no se está agarrando del poder y tratando de encontrar una alternativa porque el gobierno está sin rumbo", dijo.