Aldo Roggio fue finalmente aceptado como “arrepentido” por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por los cuadernos de las coimas.

Luego de varias jornadas de indagatoria, el magistrado homologó el acuerdo para que el poderoso empresario se convierta en imputado colaborador. Roggio quedó imputado como partícipe necesario de presunta asociación ilícita por la que los principales directivos de empresas de primera línea entregaban coimas millonarias a funcionarios del kirchnerismo.

En su caso, admitió que le pagó al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime el 5% de los subsidios del Ferrocarril Urquiza y por la explotación del subte como sobornos.

Por otro lado, Bonadio otorgó la eximición de prisión al ex titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) Javier Fernández, otro de los imputados en la causa por los cuadernos. Está acusado de mantener reuniones con magistrados federales y ex funcionarios para “destrabar causas judiciales” que recaían sobre la anterior gestión en Comodoro Py.

Por otro lado, la Cámara Federal porteña rechazó recusación que el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli presentó contra Bonadio, a quien intentó apartar de la causa. El juez Leopoldo Bruglia rechazó la recusación de Parrilli, quien consideró -al igual que lo haría poco después la ex presidenta Cristina Kirchner- que Bonadio debía sortear el expediente y no ser él quien investigue. La apelación seguirá su camino hacia Casación Penal.