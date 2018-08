En la cámara de Diputados, representantes del Frente para la Victoria solicitaron este miércoles la "urgente constitución" de la Comisión Bicameral del Ministerio Público de la Nación para evaluar "la aplicación de la Ley del Arrepentido", luego que esta figura sea utilizada por la mayoría de las personas que están involucradas en la causa por coimas en la obra pública durante la gestión kirchnerista.



De esta manera, mediante un comunicado el bloque citado exigió: "La urgente constitución de la Comisión Bicameral del Ministerio Público de la Nación, a la que deben remitirse los informes de funcionamiento y aplicación de la Ley del Arrepentido. En la actualidad no está ocurriendo así. Al mero escándalo no le prosigue una investigación adecuada y no se informa a este Congreso ni se garantiza el pleno funcionamiento de las Comisiones competentes para esto. Ninguna persona, ningún Gobierno u organización, están por encima de la ley. La Justicia debe investigar en el marco de la Constitución, sin atropellos ni circos mediáticos, respetando las garantías y el debido proceso".



Por último manifestaron que "conocer la verdad supone el respeto de la legalidad y el sometimiento a jueces naturales imparciales y no guiados por enemistades notorias o intereses políticos económicos contrarios al pueblo argentino. No puede excluirse la intención de algunos sectores judiciales y mediáticos de servir a estrategias geopolíticas dirigidas a proscribir y perseguir dirigentes políticos, sociales y sindicales de la oposición".