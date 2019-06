La gobernadora de Santa Cruz Alicia Kirchner dijo este miércoles que le "parece muy bien" el retorno al kirchnerismo de dirigentes que se habían alejado de ese espacio, como Sergio Massa, y destacó que "eso enriquece, pues lo homogéneo no sirve".

La hermana de Néstor Kirchner y cuñada de la senadora y candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, reconoció además que el gobierno de Mauricio Macri facilitó una "refinanciación de la deuda" de su provincia, la cual, dijo, "no tiene deudas en dólares".



En declaraciones a C5N, la mandataria santacruceña, que buscaría la reelección, afirmó, al ser consultada sobre el regreso de dirigentes al espacio que tiene como candidatos presidenciales a Alberto Fernández y Cristina Fernández: "Me parece muy bien que estemos todos juntos; eso enriquece, lo homogéneo no sirve".

La gobernadora sostuvo sobre su gestión que recibió "una provincia quebrada, no solo económicamente, sino también en los diferentes aspectos de la vida social". Alicia Kirchner sucedió en la gobernación a Daniel Peralta.

"Era necesario construir confianza, recuperar confianza. Eso lleva un tiempo, mucho trabajo, militancia en el compromiso", afirmó, y dijo que cree "profundamente en las personas y en el diálogo".No obstante, destacó que se trata de "marcos de la realidad que ya han pasado".



La gobernadora admitió también que "es cierto" que la Casa Rosada "nos hizo una refinanciación de la deuda que tenía la provincia", y aclaró que "es una de las pocas provincias que no tiene deudas en dólares".



"Nosotros tuvimos que ser profundamente creativos para generar nuevos ingresos", afirmó, y destacó que de la crisis "no salí yo, sino un equipo".

En ese sentido explicó: "Apostamos a la familia de Santa Cruz, con un acuerdo social que hace dos años hicimos", y sostuvo que cree "en los acuerdos, en los diálogos...siempre encontrás un camino para el encuentro".