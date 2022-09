Por orden de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, fue allanada este jueves la casa de un ex novio de Brenda Uliarte (23), imputada por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, en el marco de la investigación por el ataque concretado hace una semana frente al domicilio de la ex primera mandataria en el barrio porteño de Recoleta.



El procedimiento se hizo a la vivienda donde, según la pesquisa, se dirigió la joven detenida después del intento de homicidio contra la titular del Senado.

En el lugar se decomisó una bolsa blanca y un paraguas que habría dejado Uliarte la noche del atentado.

La prueba fue enviada a peritar para determinar la posible presencia de restos de pólvora en esa bolsa, que podría indicar que allí se guardó la pistola Bersa que usó el detenido Fernando Sabag Montiel para gatillar contra la ex primera mandataria.



Por su parte, el dueño de la casa declaró como testigo poco después del allanamiento. Según fuentes del caso citadas por Télam, especificó que recibió a su ex novia en su casa el jueves por la noche y que ella se fue de su vivienda el viernes por la mañana.

Los delitos que se le imputan a la joven y a Fernando Sabag Montiel

Intento de asesinato, planificación previa, acuerdo de partes, transporte de arma de fuego sin autorización y acopio de municiones fueron algunos de los delitos que se les imputaron a Sabag Montiel y a su novia, Brenda, en el marco de las indagatorias en las que el agresor se negó a declarar, pero en las que dejó una llamativa frase: "Brenda no tuvo nada que ver… y yo tampoco".





La indagatoria de Uliarte se concretó el martes último, mientras que a Sabag Montiel Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo le tomaron una ampliación en la que otra vez se negó a declarar, pero dejó esa frase con la que buscó desvincular a su novia del hecho y luego a sí mismo, a pesar de que cientos de imágenes lo muestran empuñando el arma que apuntó a la cabeza de la ex presidenta.



Por su parte, Uliarte había dicho que no tuvo nada que ver con el intento de homicidio ni con su planificación, que sólo fue hasta la casa de la vicepresidenta a acompañar a su novio y que lo que él hizo le pareció "aberrante". No quiso responder preguntas ni del tribunal ni de la fiscalía. Sólo le contestó a su defensor oficial, Gustavo Kollman.