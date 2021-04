La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses), María Fernanda Raverta, afirmó que en los últimos meses fueron detectados "más de 338 mil chicas y chicos que no cobraban la Asignación Universal por Hijo ( AUH)", aunque les correspondía hacerlo.



En el marco de la firma de un convenio con la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) del Ministerio de Desarrollo Social, la titular de Anses resaltó que "nuestro objetivo es encontrar a cada niño y cada niña a quien le corresponde el beneficio y que aún no lo recibe".



"A través de este convenio vamos a poner la inteligencia del Estado para garantizarles sus derechos", afirmó Raverta.



Por su parte, el titular de la Senaf, Gabriel Lerner, sostuvo que "con la Anses venimos trabajando para que aquellos jóvenes que no viven con sus progenitores puedan recibir la AUH a través de quienes los tienen a su cargo".

"Tenemos un desafío: existen alrededor de 10 mil menores sin cuidados parentales. Las leyes estaban, pero no hubo decisión del Gobierno anterior para incluirlos", concluyó Lerner.



Ambos funcionarios ponderaron como antecedente el Decreto 840 del año 2020, que amplió el horizonte de perceptores del régimen de asignaciones familiares, al eliminar el límite máximo de hijos por grupo familiar, entre otras modificatorias.



En Argentina viven cerca de 13 millones de niñas, niños y adolescentes y alrededor de nueve millones se encuentran alcanzados por distintas prestaciones que brinda el Estado Nacional para asegurar sus derechos.