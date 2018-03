Por Damián Juárez

djuarez@cronica.com.ar

El gobierno nacional y los principales gremios de maestros protagonizaron un duro cruce verbal tras la decisión de los sindicatos de convocar a una huelga nacional de docentes para el 5 y 6 de marzo, en coincidencia con el arranque del ciclo lectivo.

El jefe de gabinete, Marcos Peña (quien visitó Mendoza en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia), aseguró: "Hay mucho por hacer entre todas las partes, inclusive desde las familias, pero no hay necesidad de empezar así las clases porque es un tema de mezquindad política".

Peña también consideró que "no hay motivo para un paro nacional cuando no hay docentes nacionales" y reiteró la idea del gobierno según la cual las paritarias deben discutirse a nivel provincial y no nacional.

"En cada provincia hay realidades distintas. Los chicos tienen que ir a clases y los padres a trabajar. No hay que entrar en ese juego que sólo perjudica la calidad educativa", manifestó.

Más duro con los gremios estuvo el titular del Ministerio de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien cuestionó al gremio Ctera, que el viernes lanzó el paro: "La Ctera la fundó Alfredo Bravo, que fundó un gremio purista. De ser ese gremio purista pasaron a ser el grupo soporte en el recital de Moyano. Se han transformado en la misma burocracia sindical que nacieron para combatir", indicó el funcionario.

También agregó: "Lo que revela este paro son dos grandes impotencias de la Ctera. La primera es que son incapaces, más allá de lo salarial, de hablar de temas que hacen a la calidad educativa, la capacitación docente, el ausentismo, no pueden discutir eso. La segunda impotencia es que no es el único gremio y han quedado aislados".

El ministro puso el acento en el ausentismo en los colegios públicos (17% contra 5% en los privados) y habló de "una cultura en un sector de la docencia que aprovecha todos los huecos y resquicios para poder tomar licencias y perjudicar no sólo a sus compañeros, sino a los chicos".

Problemas de fondo

Las declaraciones de los funcionarios tuvieron réplica gremial. Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, manifestó que el gobierno busca "estigmatizar" al docente pero no resuelve "el problema de fondo". En materia salarial la oferta a los docentes de la provincia de Buenos Aires fue 15% de aumento en tres cuotas de 5% cada una. "Eso significa un aumento de $600 para un maestro que gana $11.400", graficó sobre la propuesta salarial para el docente inicial, que incluye la posibilidad de revisar este acuerdo si la inflación se dispara por encima del 15% anual en 2018.

Asimismo, el gobierno de Vidal abonó en las últimas horas un pago extraordinario de 4.500 pesos para los docentes que no faltaron durante 2017.

También hubo cuestionamientos al gobierno por parte de Roberto Baradel, líder del gremio Suteba, de maestros bonaerenses. "Quieren producir un ajuste, quedarse con el dinero de la ley de financiamiento educativo y que cada provincia se arregle como pueda, como en la década del 90", comparó el dirigente al gobierno de Macri con el de Menem.

"La falta de convocatoria a paritarias (nacionales) tiene como resultado más del 80 por ciento de las provincias sin acuerdo, dos provincias que no pueden pagar salarios y el ministro Finocchiaro ausente de esta situación", subrayó Baradel.