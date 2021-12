Este viernes, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicó en su página web oficial el cronograma completo del funcionamiento de servicios públicos para este viernes 31 de diciembre y sábado 1 de enero de 2022, feriados por Año Nuevo.



De esta manera, se indicó que los: "Centros de testeo y vacunación: se dispuso un cronograma especial. El viernes 31 de diciembre, todos los centros de testeo estarán abiertos de 8 a 14 horas; mientras que el 1 de enero abrirán 20 UFU´s y Grandes centros. Aquí los detalles y horarios, día por día".

Mientras que en los hospitales:En tanto, subtes y premetro:

Así mismo, Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas.

Por su parte, sobre la recolección de residuos recordó que: "El viernes 31 no habrá recolección de basura (sí la habrá el sábado 1 a la noche). Se solicita no sacarla durante ese día para que no se acumule en los contenedores. A su vez, tampoco habrá recolección de reciclables el viernes 31 y el sábado 1".

Así las cosas, el estacionamiento: "estará permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas. No estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido tendrá vigencia el viernes 31, pero no la tendrá el sábado 1. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas. Además no habrá restricción de ingreso a Centro y Tribunales peatonal. Más información: http://estacionamiento.gob.ar/"

Por los peajes se informó que funcionarán con normalidad, tomando como hora pico el horario de fin de semana, es decir, de 11 a 15 horas sentido Provincia, y de 17 a 21 horas sentido Centro.

Mientras que así será el cobro durante las fiestas para quienes no cuenten con TelePASE: "el 31 habrá personal en las cabinas amarillas para cobrar en efectivo hasta las 20 horas. Luego se cobrará por lectura de patente. El 1 la atención para el cobro en efectivo (cabinas amarillas) comenzará a las 7 horas".

Además, con respeto a Cementerios informó: "las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán el viernes 31 en el horario de 9 a 12 horas a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciándose la última inhumación a las 11.30. En tanto, el sábado 1 se realizarán en el horario de 9 a 12 horas, a depósito de Chacarita".

Por último, Parques: Reserva Ecológica: cerrada. Jardín Botánico: cerrado. Ecoparque: cerrado. Costanera Sur: cerrada.

Museos: cerrados. Bibliotecas públicas: cerradas. Sedes comunales: cerradas. Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y Dirección General de Rentas: cerradas. Registro Civil: Permanecerá cerrado. Funcionará sólo la guardia de defunciones de 9 a 12.

Información importante: Ecobici

El viernes 31 los usuarios tendrán tres opciones principales:

1) Gratis - Básico (sólo para residentes): cuatro viajes gratis por día de hasta 30 minutos de lunes a viernes (con penalidad por exceso de uso).

2) Intensivo (sólo para residentes): Mensual: $700 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos de lunes a domingo. Anual: $6.000 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos al día de lunes a domingo.

3) Turista (sólo para turistas extranjeros): Diario: $900 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días. Mensual $3.500 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días.

El sábado 1, los usuarios tendrán las siguientes opciones:

1) Viaje único: $70 - 1 viaje por día de hasta 30 minutos sábado o domingo.

2) Fin de semana: $300 - 4 viajes por día de hasta 60 minutos sábado y domingo.

3) Feriado: $150 - 4 viajes por día de hasta 60 minutos feriados.

4) Intensivo (sólo para residentes): Mensual: $700 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos de lunes a domingo. Anual: $6.000 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos al día de lunes a domingo.

5) Turístico (sólo para turistas extranjeros): Diario: $900 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días. Mensual $3.500 - 6 viajes por día de hasta 60 minutos todos los días.