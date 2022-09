En el marco de la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Federal porteña rechazó este jueves excarcelar a Agustina Díaz, la amiga de Brenda Uliarte. Horas antes de esta decisión, la querella de la vicepresidenta habia pedido a la Cámara Federal porteña que rechace la excarcelación de la detenida, al advertir que sería "enormemente dañino" liberarla en este momento, cuando todavía se investiga su posible "participación criminal" en el hecho.

Al repasar los mensajes que Díaz le envió a Brenda Uliarte, su amiga ya procesada como presunta coautora del atentado junto al también detenido Fernando Sabag Montiel, portador del arma con la que intentó asesinar a la ex presidenta, la querella cito el que dice: "Matá a quien vos quieras y ocultá las huellas", el 27 de agosto, cuatro días antes del intento de magnicidio.

Aldazabal recordó los mensajes que intercambiaron Diaz y Uliarte de manera previa y posterior al intento de homicidio de la Vicepresidenta el 1° de septiembre y entendió que su contenido "da por tierra con todos los argumentos de la defensa referidos a que Agustina Díaz no sabía lo que estaba pasando".

"Si en este momento es excarcelada sería enormemente dañino para una investigación de esta relevancia", sostuvo el abogado Marcos Aldazabal al exponer de manera oral en una audiencia presencial ante los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens.

Uliarte "le venía diciendo 'voy a matar a Cristina'", analizó la querella en base a estos mensajes que fueron obtenidos de los teléfonos celulares peritados en la investigación. "El contenido de los mensajes es un riesgo procesal en sí mismo", remarcó Aldazábal.

El letrado apoderado de la vicepresidenta junto con el abogado José Manuel Ubeira, consideró que "la participación criminal" de Díaz "puede surgir de mensajes anteriores al hecho dónde ofrece consejos" a Uliarte

"Puede que haya prueba que ella conoce y nosotros aún no", agregó además Aldazabal y recordó que la joven de 21 años instó a Uliarte a borrar mensajes, entre otros consejos que le daba en sus intercambios.

Agustina Díaz seguirá detenida a la espera de que se defina su situación en la causa.

Al respecto recordó mensajes entre Díaz y Uliarte en junio último donde esta última le mandó una foto de ella con un arma y luego la borró. Díaz, agendada por Uliarte como "amor de mi vida", "se ríe" y "le dice que llegó a ver la foto". Uliarte "le dice que es el fierro de un amigo" y que no diga "nada". Esto fue "dos meses y medio antes. Ella sabía que Uliarte tenía una pistola", remarcó Aldazábal.

"Otro día le dice 'voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro", recordó el abogado sobre los dichos de Uliarte a Diaz. También recordó mensajes la mañana posterior al fallido intento de asesinato cometido por Sabag Montiel, que mostraron que Diaz "sabía algo antes" porque le preguntaba a Brenda por qué el acusado "no había practicado".

Falta terminar de recabar pruebas



Aldazábal también evaluó la posible existencia de conversaciones "que hayan ido más allá" y podrían "mostrar alguna participación en la preparación del atentado o directamente partícipe", algo que se irá dilucidando con prueba aún pendiente, sostuvo.

Cabe indicar que el miércoles Díaz amplió su declaración indagatoria en el juzgado de María Eugenia Capuchetti y en ese trámite se la imputó por haber intervenido "activamente en la planificación del suceso".

El fundamento para esa imputación es que Díaz mantuvo "numerosas conversaciones con Brenda Elizabeth Uliarte en las cuales establecieron el modo de cometer el hecho, dándole consejos y advirtiendo de los peligros que pudieran aparecer y brindó su cooperación con posterioridad al mismo, a partir de promesa anterior, a fin que dicho plan no quede al descubierto".

Este jueves, la defensa de Díaz presentó un escrito a la sala I del Tribunal de Apelaciones porteño y pidió la excarcelación o en todo caso la prisión domiciliaria por entender que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.

La defensa sostuvo que no hay riesgo de obstrucción de la pesquisa y que la joven de 21 años tiene arraigo en el país, estudia y vive con sus padres.

Sin embargo, los jueces de la Cámara Federal confirmaron la decisión de la jueza Capuchetti, quien rechazó excarcelar a Diaz.

El descargo de Díaz

Al concluir su ampliación de indagatoria del miércoles, que había pedido la propia imputada, Diaz reiteró ser "inocente" y pidió a Capuchetti que evalúe la posibilidad de dejarla entrar a su "mail" para "poder usar el classroom del colegio".

La joven de 21 años también dijo que le tiene "miedo" a Uliarte, a quien definió como "rencorosa" y admitió que su amiga borró al menos dos mensajes que intercambió con ella después del ataque.

"Recuerdo dos. Uno que Brenda eliminó que decía que Sabag era un boludo por no haberle dado las cosas a ella. Otro es que después de que yo le pregunto a Brenda de chusma de por qué falló el tiro, me dijo que Sabag sabe disparar, que el momento le jugó en contra pero que si era ella el tiro no lo erraba", relató.

Además sostuvo que "hace tres meses" que no la ve y que no conoce a nadie del entorno de la novia de Sabag Montiel."Tengo miedo de Brenda y también cuando salga afuera, que es lo que me puede esperar", aseguro y ante otra pregunta agregó que Uliarte "siempre fue una persona rencorosa y si tiene la oportunidad de joderte, ella la va a aprovechar y mi miedo era que tomara medidas en mi contra porque yo la dejé sola".

Próxima audiencia

Para el proximo martes, la Cámara fijó audiencia para escuchar a la defensa de otro de los detenidos en la causa, Gabriel Carrizo, el sindicado jefe de la llamada "banda de los copitos" a quien Capuchetti también se negó a excarcelar.



Por otro lado, los detenidos y ya procesados con prisión preventiva como coautores del atentado Sabag Montiel y Uliarte no apelaron sus procesamientos por lo cual una vez que considere terminada la investigación la jueza Capuchetti podrá iniciar los trámites para el envío a juicio oral.



La magistrada tiene pendiente resolver las situaciones procesales de Díaz y Carrizo en este expediente.