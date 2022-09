La Cámara Federal porteña denegó este martes la excarcelación a Nicolás Gabriel Carrizo, el líder de "La banda de los copitos" acusado de haber participado en la organización del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de tratar de esconder prueba incriminatoria del hecho ocurrido el 1° de septiembre pasado.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia encabezaron la audiencia, en la que Carrizo participó de manera virtual desde la cárcel de Marcos Paz, donde se encuentra detenido desde el último viernes. Los magistrados escucharon los argumentos de su abogado defensor y, finalmente, rechazaron el pedido de excarcelación a la espera del avance de la investigación.

A través de una pequeña computadora, Carrizo dijo a los integrantes de la Cámara Federal porteña no tener "nada que ver con el atentado a Cristina". “Por favor, averigüen bien. Yo hice muchas jodas. También le dije que la mama de (Sergio) Orozco se había muerto y no se había muerto. Soy de hacer jodas muy pesadas. Tengo humor negro. Pero le juro por mis dos hijos y mi padre, que falleció, que no tuve nada que ver", aseguró.

"Me enteré por la tele con todos mis amigos. Me gustaría estar afuera y estoy acá en esta unidad penal”, insistió Carrizo durante la audiencia.

El abogado Gastón Marano, defensor de Carrizo, había intentado convencer a los jueces de que la libertad de su cliente no podría obstaculizar la investigación. "Si quisiera influir podría llamar ahora a los testigos porque tiene teléfono en la celda y no lo ha hecho”, remarcó. “Y sobre revelar el curso de la investigación... Yo me entero por los medios”, sostuvo el letrado.

Carrizo es el jefe de "La banda de los copitos", el grupo con el que trabajaban Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, considerados coautores del homicidio calificado de la vicepresidenta en grado de tentativa y detenidos también en cárceles de máxima seguridad. Agustina Díaz, la otra encarcelada en la causa, también había solicitado la excarcelación a través de su defensa, aunque la Sala I de la Cámara Federal rechazó el pedido.

Cuando se presentó con Uliarte ante las cámaras de Telefe, Carrizo se presentó como el dueño de la máquina de hacer los copos de azúcar que vendían "Ámbar" y su novio, Sabag Montiel, el hombre que apuntó y gatilló a la cabeza de la vicepresidenta con una pistola Bersa calibre .32 que tenía cinco balas en el cargador.

Entre los mensajes que le exhibieron el día de su indagatoria, figura un diálogo con su hermanastra "Andrea", a quien la misma noche del atentado fallido le dijo que el ataque debió haberse concretado en otra fecha y que él le había aportado a los agresores una pistola de un calibre diferente al que finalmente utilizaron. "Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo andaba bien", se lamentó el acusado en un intercambio de mensajes con "Andrea", según pudideron reconstruir los investigadores.