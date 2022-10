A un mes del atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, Agustina Díaz y Nicolás Carrizo fueron procesados como cómplices del intento de magnicidio, y los mensajes de sus teléfonos fueron claves para este paso.

Cabe destacar que Carrizo es señalado como el líder del grupo de la "banda de los copitos", para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte; mientras Díaz es una amiga Uliarte que después del ataque fallido le sugirió que borrara toda información de su celular y que desde antes sabía que ella había adquirido una pistola.

Los mensajes que intercambiaron Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo

El 23 de agosto pasado, precisamente una semana antes del atentado, Uliarte tuvo un interecambio de mensajes con Carrizo.

Carrizo: “Ya se les acabo la joda”

Uliarte: “Si que la saquen a la mierda. No puedo creer que hay gente que todavía la defiende”

Carrizo: “Y bueno date cuenta como les va y el modelo educativo que ellos quieren. O sea. Siempre en el fondo hay bajeza. Envidia y choreo”

Uliarte: “Si un garrón. Mi viejo es re peroncho y mira lo que es un pedófilo chorro y envidioso. Como cristina”

Carrizo: “La verdad nosotros vamos a salir adelante con el trabajo y esfuerzo”

Uliarte: “Si asi se sale adelante. Hace falta que alguien vaya con un fierro y le pegue un corchazo a Cristina”

Carrizo: “Si no?”

Uliarte: “Si re hace falta”

Carrizo: “Decile a nando que invente una bedida”

Uliarte: “Si le digo a ver que onda”

El 1° de septiembre, minutos después del intento de asesinato, ambos detenidos mantuvieron otra charla por WhastsApp.

Uliarte: “Gabyy. Porfavor lo que paso no lo difundan hagamosnos los pelotudos. Vos no sabes nada”

Carrizo: “Okay fue. Que vas hacer boluda”

Uliarte: “Porque sino vamos a caer todo en la volteada”

Carrizo: “Te van a investigar a vos”

Uliarte: “Yo voy a intentar sacarlo”

Carrizo: “Estamos todos juntos. A la mierda esa cristina”

Uliarte: “No lo creo. La próxima voy y gatillo yo Nando fallo. Yo si se disparar bien no me tiembla la mano”

No obstante, hay en el chat una fotografía enviada por Brenda que es eliminada y continúa la charla:

Carrizo: “Brenda venite urgente. Venite aca a barracas”

Uliarte: “No sabía que hacer y me fui. Me fui a mi casa”

Carrizo: “Venite tranquila”

Uliarte: “Ya estoy llegando estoy muy lejos. Esta todo bien chicos háganse los pelotudos”

Carrizo: “Me haces caso. Te están investigando”

Uliarte: “Pero estoy lejos”

Carrizo: “Veni urgente”

Uliarte: “Igual no voy a estar en mi casa. Tranqui no pasa nada. Gaby te lo pido por favor decile a los chicos que no digan nada del tema porque pueden caer ustedes en la volteada. Mel es boca floja”

Carrizo: “Ya saben todo igual. Lo que hizo nando. LO APLAUDO. ESTUVO A UN SEGUNDO DE SER HEROE NACIONAL”

Uliarte: “SI YO TAMBIEN ME PARECE EL SAN MARTIN MODERNO EL QUISO LIBERAR A UN PAIS DE LA ESCLAVITUD. Lptm como le pudo fallar el tiro”

Al día siguiente del ataque tuvieron otra conversación sobre el tema:

Carrizo: “Queres hacerlo?”

Uliarte: “Te juro que si. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarla bien. Pasa que Nando no tiene mucha practica le tembló el pulso”

Carrizo: “Te vincularon en el caso. Te diría que vengas acá”

Uliarte: “Posta se saben mis datos? Estoy en un lugar seguro tranqui ustedes no tienen nada que ver. Lo que decimos que quede acá”

Carrizo: “Si saliste por todos los medios. Sos la novia”

Uliarte: “Si pero si me escondo no va a pasar. No me van a encontrar yo sé porque te lo digo”.

Paralelamente, Carrizo también intercambió mensajes con “Andrea”, su hermanastra la madrugada del atentado:

Andrea: “Gaby venite para morón. Urgente. Mi mamá dijo q vengas”

Carrizo: “Estoy ahora arreglando algunas cosas. Tengo 2 patrulleros en la puerta”

Andrea: “No borres nada gaby. Del Celular. Pero apenas puedas venite. Mi mamá te va ayudar dijo. Q cuentes con ella”

Carrizo: “Andrea el arma es mia. Entendes”

Andrea: “No está a tu nombre Gaby”

Carrizo: “No pero aparecen mis huellas”

Andrea: “Gaby no quedan tus huellas. No te comas la cabeza. Tiene la huella del otro chabon”

Carrizo: “Esto estaba planificado para dentro de una semana. Hizo todo mal. Es un pelotudo”

Andrea: “Bueno venite cuando puedas. No te comas la cabeza con lo q dicen”

Carrizo: “No Andrea. No voy a ir. Pensamos ponerle frente a esto. Estamos decididos a matarla a puta esa”

Andrea: “Pensa e. Tu hno. Gaby”

Carrizo: “Cristina tiene miedo, salio mal pero tiene miedo”

Andrea: “Pensa en facu”

Carrizo: “Mi amigo estuvo a un segundo de convertirse en héroe nacional Andrea. Las elecciones las van a volver a ganar ellos”

Carrizo: “Estuvo muy cercaaa. Fallo el arma. No lo entiendo andabs bien”

Andrea: “Hay Gaby. Cón quien estas”

Carrizo: “Es largo de explicar pero tengo un grupo de 90 personas. Nos estamos juntando todos ahora pars ver como solucionar este problema”

Andrea: “Ok”

Carrizo: “Mira no se si es una buena noticia pero el arma con la que intento ponerla no es la mia, yo le di un 22 corto.. recien hable con la novia y la tiene ella así que mañana la vamos a ocultar y vamos a ir a cronica a hablar. Todo el grupo de trabajo. Por que estoy recibiendo amenazas. Todos los del grupo estamos amenazados”.

No obstante, el 4 de julio pasado Uliarte se comunicó con el contacto identificado como “Amor de mi vida”, que es Agustina Díaz y ella le revela sus planes:

Uliarte: “Yo estoy organizando para ir a hacer bardo a la casa rosada con bombas motolov y todo”

Amor de mi vida: “Sería mejor no?”

Uliarte: Voy con el fierro y le pegó un tiro a Cristina”

Amor de mi vida: “Otra vez?”

Uliarte: “Me dan los ovarios para hacerlo”

Amor de mi vida: “Por eso te amo”

Uliarte: “Pero a mí sí me dan los ovarios el tema es como porque la vieja tiene seguridad”

Amor de mi vida: “Y si”

Uliarte: “No es joda boluda Estoy armando un grupo Para ir con antorchas, bombas, fierro todo. Voy a ser la libertadora de Argentina. Estuve practicando tiro, se usar un fierro.”

Amor de mi vida: “Te amo”.

Días antes del atentado, en otro intercambio entre Uliarte y Díaz, también se escribieron los siguientes mensajes:

Uliarte: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina…Me re pudrí que hablen y no hagan nada. Yo si voy a hacer. Se me metió el espíritu de San Martin en el cuerpo… Que hija de puta se metió adentro antes de que le meta el tiro”.

Amor de mi vida: “¿Qué pasó? ¿De qué me perdí?

Uliarte: “Mandé a matar a la vice Cristina. No salió porque se metió para adentro. Una bronca te juro la tenía ahí. Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en Plaza de Mayo basta de hablar hay que actuar. Mandé un tipo para que la mate a Cristi”.

Amor de mi vida: “Bank. Buena idea igual. ¿Cuánto te cobró?”

Uliarte: “No me cobró lo hizo porque también está re caliente con lo que está pasando. Te juro que a esa la voy a bajar. Me tiene re podrida que ande robando y quedé impune.”

Amor de mi vida: “Te das cuenta del quilombo en el que te vas a meter, ¿no? Te van a buscar por todos lados si se enteran de que sos complice de la muerte de la Vicepresidenta”.

Uliarte: “Por eso mandé a alguien”.

Amor de mi vida: “Aunque si, pero quien no va a querer meterle un tiro a esa vieja chorea”.

Uliarte: “Si llega a pasar me voy a otro país y hasta cambio de identidad. La tengo re pensada”.

Amor de mi vida: “¿Sabes cuanta guita necesitas para eso? No es mando a matar y me mudo del país. Te van a buscar de todas formas y la guita que necesites para todos los trámites”.

Uliarte: “Tengo algo de money, conocidos. Me voy pero antes quiero hacer algo por el país”.

Una vez concretado el intento de magnicidio, Díaz le recomienda eliminar todos los mensajes.

Amor de mi vida: “Che, pero que onda que falló el tiro?”. “No practicó antes o le falló la adrenalina del momento?” “Vos dónde estás?” “No sería conveniente que vayas a tu casa?”

Uliarte: “En lo de una amiga”. “No boluda anda a saber si me allanan”

Amor de mi vida: “Ya le hallanaron la casa”. “Lpm”. “El tema es que le van a peritar el celular”. “Y si hay alguna evidencia de que vos sabía lo que el iba a hacer”. “Y te contentaste”.

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: “Ya también como que caes vos”

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: “Exacto”. “Safaban de todo”. “Pero el tema sería que el flete no te delate”. “Ni los demás que te hayan visto llevarte las cosas”

Uliarte: “Lo hacía y quedaba como un n.n.”

Amor de mi vida: “Yo tengo un cagaso de que te agarren y te periten el celu”

Uliarte: Mensaje borrado

Amor de mi vida: “Tenés que deshacerte del celular”. “Y cambiar el número”. “Borrar tu cuenta, todo”.